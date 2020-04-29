Преимущества заказа проекта водоотвода вокруг дома у профессионалов
Избыточная увлажненность участков на территории загородных домов приводит к многочисленным проблемам. Фундаменты и другие части построек начинают разрушаться преждевременно. Вода застаивается на поверхности земли, образуя лужи, мешающие свободно передвигаться. Внутри коттеджей наблюдается постоянная сырость, провоцирующая неприятный запах, порчу отделки, распространение плесени. Затопляются подвалы, становясь непригодными для использования. Единственный способ устранения перечисленных проблем – составление проекта и монтаж водоотвода вокруг дома. Работу нужно доверять исключительно квалифицированным специалистам.
Особенности проектирования водоотвода
В процессе составления проекта для дренажной системы вокруг дома нужно учесть множество моментов. Иначе ее эффективность будет недостаточной, понесенные расходы не окупятся. Оценивать необходимо:
- структуру и состав грунта, уровень расположения подземных источников (требуется для определения оптимального типа водоотвода);
- место отведения избыточных вод (нужно выбрать одну или несколько точек сбора, материалы для построения каналов, выяснить потребность в дополнительных элементах);
- проанализировать методы транспортировки (принудительный, самотечный);
- рассчитать объем водосборной системы, исходя из уровня осадков и площади участка;
- предусмотреть запас прочности для предотвращения разрушения инженерных сооружений.
Профессиональный проект водоотвода вокруг дома даст исполнителям полное представление о требуемой системе. Благодаря ему можно избежать ошибок на этапах рытья каналов, закладки элементов, эксплуатации.
Преимущества заказа проектирования у специалистов
Участие экспертов в создании проекта позволяет заблаговременно сделать все расчеты, определиться с бюджетом, закупить полный перечень материалов. В данном случае возможно достичь экономии финансовых средств, избежать приобретения лишних компонентов и необходимости докупать недостающие.
Некоторые владельцы, желая сократить траты на проектирование, обращаются к частным лицам, не имеющим опыта, лицензии. Это заканчивается плачевно. В случае допущения ошибок такие исполнители не дают гарантий. Исправлять огрехи приходится за свой счет. Зачастую переделки повышают сумму расходов в несколько раз. К тому же затягиваются сроки проведения работ.
Услуги профессиональных проектировщиков предоставляются в комплексе под ключ. Заказчику не нужно отдельно заказывать исследования на участке, замеры, другие работы, результаты которых необходимы для проведения максимально точных и правильных расчетов.
Даже на покупке материалов можно сэкономить. Компании, проектирующие водоотводные системы, сами занимаются продажей таких товаров или сотрудничают с прямыми поставщиками. Для заказчика предоставляются цены с минимальными наценками и дополнительные скидки. Материальная база формируется из высококачественных сертифицированных элементов.
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