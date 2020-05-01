Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В общежитии РУТ приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса

В общежитии РУТ приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса
Порядок устанавливает правила проживания и дезинфекции

В общежитии Российского университета транспорта предприняты дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе РУТ. Соответствующий приказ подписал ректор университета Александр Климов в понедельник, 27 апреля.

Данный порядок устанавливает правила проживания в общежитии вуза с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья обучающихся.

Для проживающих и сотрудников общежития обеспечена доставка трехразового питания с использованием одноразовой посуды, в том числе и в праздничные дни. В помещениях здания организована дезинфекция дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, обеспечена круглосуточная охрана. Бригада медицинского персонала поликлиники Российского университета транспорта ежедневно находится на территории общежития.

Отдел информации

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

937 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей