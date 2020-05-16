Студенты-транспортники рассказали о главных качествах сотрудника метрополитена в день 85-летия подземки
В праздничный день студенты Российского университета транспорта назвали главные качества современного сотрудника Московского метрополитена.
"По мнению опрошенных, транспортники в подземке также должны быть трудолюбивыми и коммуникабельными, потому что развитие отрасли диктует ежедневное общение с пассажирами и партнёрами. Это ответы заняли вершину рейтинга необходимых качеств",
– рассказали в пресс-службе вуза.
Помимо этого, для работы в метро человек должен уметь быстро принимать решения, быть готовым к ненормированному рабочему графику, дисциплинированным и аккуратным. Не обойтись современным метрополитеновцам и без пунктуальности, считают студенты РУТ (МИИТ).
Важно также учитывать и стремление учиться, изучать новые технологии и в целом быть прогрессивно настроенной личностью.
Российский университет транспорта на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с Московским метрополитеном в вопросах формирования студенческих отрядов. На протяжении пяти лет реализуется совместный проект по организации работы обучающихся университета на инфраструктурных объектах метрополитена. Участники студенческого отряда повышают уровень своих профессиональных компетенций. Это дает им возможность применить, полученные в университете знания на практике, улучшить свою конкурентоспособность на рынке труда.
По мнению студентов, этот общий проект – это огромный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов для транспортной отрасли.
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