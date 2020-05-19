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Добрая открытка сделает мир родных теплее

Добрая открытка сделает мир родных теплее
Фото: пресс-служба
Послание не только станет напоминанием об искренних чувствах к самым близким людям, но и подарит им новые эмоции

Надо оставаться дома. Надо беречь себя, своих родных и близких. Но как мы все уже соскучились по ним!

А если вернуться в прошлый век? Написать не электронное письмо или SMS, а отправить открытку по почте с добрыми словами? Она сделает мир ваших родных теплее и подарит новые эмоции. Но как это сделать, не выходя из дома?

Это стало возможным благодаря совместному проекту Почты России и фонда "Линия жизни". Вы заходите на сайт market.pochta.ru, выбираете открытку, пишете добрые слова, а Почта России доставит ее вашему адресату.

И вот здесь самое важное. Открытка может быть не только напоминанием о ваших искренних чувствах к близким людям, она может стать по-настоящему доброй. Выбирая добрую открытку, нарисованную подопечными фонда "Линия жизни", вы сможете передать 50 руб. с каждой отправленной открытки в фонд на спасение тяжелобольных детей. Для тех, кто нашел в себе силы справиться с болезнью и нарисовал для вас эти чудесные рисунки.

Все очень просто и очень важно для ваших родных и близких и для детей, которым именно сегодня требуется помощь и поддержка.

О фонде "Линия жизни"

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования.

Основные программы фонда – это протонная терапия, лазерная хирургия, восстановительное лечение и эндопротезирование локтевых суставов у детей с врожденным плечелучевым синостозом. Фонд финансирует приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.

Благотворительный фонд "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог улучшить качество жизни более 11119 тяжелобольным детям. "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей России.

Евгения КОХАН

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