Российские школьники представят проекты цифрового локомотива, экранолета и "зеленых" остановок

Финал общероссийского конкурса "Транспорт будущего" пройдет 29 мая в режиме онлайн

Как создать "зеленые" остановки, аэроамфибии, экранолеты и беспилотные суда, как выглядят пневматические поезда и цифровой локомотив и каким образом можно контролировать утомляемость транспортников – проекты на эти и другие темы представят российские школьники и учащиеся техникумов в финале конкурса "Транспорт будущего", который пройдет в пятницу, 29 мая. Представление проектов конкурса "Транспорт будущего" экспертному жюри состоится в режиме онлайн на платформе ZOOM. Об этом сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.



"В этом году во всех этапах конкурса приняли участие более 1100 участников. В финал вышли 120 работ от 175 участников из 11 субъектов Российской Федерации. Отличительная особенность конкурса этого года – участие конкурсантов из Белорусского государственного университета транспорта. На защиту представлены работы по автоматизации ремонта вагонов и стрелочных переводов, электронные приложения для пассажиров и оплаты проезда, новые средства технического контроля, модели по строительству и обустройству инфраструктуры", – рассказали в пресс-службе.

Пятый конкурс стартовал в начале учебного года: осенью состоялся московский городской (региональный) этап, в весной – другие региональные этапы на базе транспортных вузов России.

Тематика конкурса традиционно охватила все виды транспорта, включая и трубопроводный. Современные отрасли научно-технического творчества были структурированы в 11 номинаций.

"В этом году было представлено больше работ, представляющих практические модели и проекты, в том числе программные продукты. К проектам развития новых транспортных систем добавились работы по созданию технологий транспортного машиностроения и электротехнике. Сквозной темой большинства проектов были предложения по цифровизации транспортной отрасли", – добавили организаторы конкурса.

Конкурс проводится Российским университетом транспорта с 2016 года. К участию в нем приглашаются школьники с 5-го по 11-й класс, учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, иные представители молодежи в возрасте до 19 лет (включительно), не являющиеся студентами, обучающимися по программам высшего образования.