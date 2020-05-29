Съемки фильма проходили при минимуме технических возможностей, с использованием оборудования, костюмов и декораций театра

Закрыть 90-й юбилейный сезон в Театре армии решили необычно: подготовили пилотный выпуск мини-сериала "Полтора метра". Премьера состоится 29 мая 2020 года.



Два последних месяца артисты и зрители провели в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Пока деятели театра и кино переживают из-за отсутствия работы, драматург Игорь Афанасьев написал пьесу "Полтора метра", а народные артисты России Артем Каминский и Ольга Богданова, а также Алена Губанова, Тимур Еремеев, Андрей Пойдышев и Диана Борина приняли участие в съемках мини-сериала по этой пьесе.

В качестве режиссера была приглашена Яна Стародуб-Афанасьева, в качестве операторов, осветителей и звуковиков выступили специалисты театра. При минимуме технических возможностей, используя театральное оборудование, костюмы и декорации театра, группа приступила к съемкам.

Пилотный выпуск выйдет 29 мая 2020 на канале okko.tv. Новые серии хронометражем до 15 минут будут выходить раз в неделю, всего их будет восемь.

Действие сериала начинается 31 марта 2020 года. Дмитрий Сергеевич Румянцев, советник по экономическим вопросам Правительства РФ (народный артист России Артем Каминский) живет в престижном подмосковном анклаве в ожидании значимого карьерного приема в Кремле и возвращения семьи из заграницы последним авиарейсом для туристов. Вместо заболевшей домработницы жилье должна привести в порядок работница клининг-сервиса Алина (Алена Губанова). Плохое самочувствие Румянцева вынуждает Алину вызвать врача, и волею обстоятельств и хозяин дома, и молодая симпатичная девушка подписывают обязательство о самоизоляции в доме Румянцева.

Социальная пропасть между Румянцевым и Алиной преодолевается равным по силе ума, юмора и силе характера общением. Они симпатизируют друг другу, но тщательно соблюдают дистанцию, заявленную пандемией коронавируса – полтора метра. Вернувшиеся из Австрии жена Ольга (народная артистка. России Ольга Богданова) и сын Кирилл (Тимур Еремеев) обнаруживают в доме молодую красивую девушку, а дальше коронавирус не просто вносит коррективы в жизни героев, а кардинально меняет их.

"Действие разворачивается 31 марта 2020 года. Де-юре миром правит коронавирус, а де-факто по-прежнему любовь. Пьеса об этом, а еще о том, какую внутреннюю свободу и истинность может подарить опасность, угрожающая всему миру. Думаю, многие в героях нашего сериала смогут узнать себя", – рассказал автор пьесы Игорь Афанасьев.



Режиссер Яна Стародуб-Афанасьева отметила: "Если зритель не может прийти в театр, тогда театр придет к зрителю. Эта мысль материализовалась в нашем формате мини-сериала – минимум технических возможностей, максимум любви к зрителю и желания встретиться с ним".

Заместитель директора театра по развитию Милена Авимская добавила: "Для нашего театра сезон был юбилейным, но пандемия едва не помешала нам достойно его завершить. Вспоминая фразу Конфуция "Вместо того чтобы клясть темноту, лучше зажечь одну маленькую свечу", мы решили не унывать и попробовать новую для театра форму жизни – съемку "не то спектакля-не то фильма". Артисты с удовольствием откликнулись, команда охотно принялась за работу, нашли необходимую для сеёмок черепаху, оборудовали камерный зал, привлекли несколько специалистов из кино и теперь верим в успех и достойное завершение театрального сезона. Иначе бы не взялись".