Благотворительный фонд приглашает всех неравнодушных на праздник

Все больше людей выбирают добрые поступки вместо обычных подарков и знаков внимания. Вместе они могут поделиться радостью и любовью с теми, кому это сейчас очень нужно. В рамках празднования Дня защиты детей фонд "Линия жизни" подготовил несколько благотворительных акций и предоставит возможность оформить именной благотворительный сертификат, а детский композитор Григорий Гладков даст онлайн-концерт "Похоже на сказку…" в поддержку тяжелобольных детей – подопечных фонда "Линия жизни".



"Пятерочка" с заботой о каждом

В понедельник, 1 июня, к Дню защиты детей стартует совместная акция сети магазинов "Пятерочка" и благотворительного фонда "Линия жизни". Покупатели сети магазинов "Пятерочка" с этого дня в течение двух недель могут помочь мальчику Артему из города Судогды Владимирской области пройти курс лучевой терапии в протонном центре Санкт-Петербурга.

В акцию вовлечены все магазины сети, информацию вы сможете получить по внутреннему радио в магазинах, социальных сетях "Пятерочки" и фонда, а также из информационных рассылок.

Любая сумма поможет ребенку. Необходимо собрать 2 млн 679 тыс. 302 рубля.

Добрый конверт "Почты России"

С 1 июня на Главпочтамте на Мясницкой улице в Москве появятся в продаже конверты с логотипом Благотворительного фонда "Линия жизни". А потом 1 млн конвертов разъедется в отделения "Почты России" по всей стране.

Для россиян изображение на конверте имеет особое значение. Конверты оформляются к значимым датам, посвящаются известным людям страны. Все это придает особый смысл тому, что впервые на конверте появится логотип Благотворительного фонда. Ведь это означает, что фонды стали не просто неотъемлемой, но и значимой частью жизни страны. А культура благотворительности стала составной частью культуры нашей жизни.

Акция "Добрая открытка"

К 1 июня "Почта России" запускает информационную кампанию в поддержку совместной акции с фондом "Линия жизни" – Добрая открытка.

Эта акция не только поможет оплатить лечение подопечным фонда, но и напомнит, как важно помнить своих родных и близких, и поможет быть ближе. Идея акции – возродить традицию отправлять живые открытки, но сегодня уже с использованием высоких технологий. Письмо можно отправить онлайн – просто зайти на сайт https://market.pochta.ru/ и заказать там добрую открытку. Это надежный и безопасный на сегодняшний день способ сделать приятное своим родным.

Напомним, что рисунки для добрых открыток нарисовали юные подопечные фонда. Они вылечились от тяжелых болезней, а теперь решили порадовать своими трудом всех, кто помогает пожертвованиями, и поддержать других мальчиков и девочек, подопечных фонда, которые пока еще продолжают болеть и нуждаются в помощи.

Благотворительный сертификат

Друг или коллега сказал, что ему ничего не нужно, у него все есть. Удивите – подарите ему благотворительный сертификат. Это необычное пожертвование: его можно делать за одаряемого, таким образом, от его имени будет совершен добрый поступок. Оформить сертификат можно как в День защиты детей, так и в любой другой день. Для этого необходимо зайти на сайт https://gift.life-line.ru/certificates/, выбрать понравившийся дизайн, в поле формы ввести имя получателя подарка и написать поздравление. Затем указать сумму подарка и произвести платеж.

Можно скачать подарочный сертификат после оплаты, также он будет выслан на указанную почту. Доброе дело – отличный подарок на любой праздник.

Профилактика заболеваний от компании Karcher

К 1 июня десять семей, в которых воспитываются подопечные фонда "Линия жизни", получили прекрасный подарок от компании Karcher. Им передали пароочистители Karcher для эффективной борьбы с вирусами и бактериями. Это оборудование используется для гигиенической уборки в помещениях и помогает в профилактике распространения заболеваний.

При правильном использовании аппарат уничтожает 99,99% распространенных в быту бактерий с любых видов твердых полов без применения каких-либо чистящих средств. https://www.karcher.ru/ru/home-garden/paroochistiteli/sc-2-deluxe-easyfix-15132430.html.

Добрая традиция от питомника Вашутино

Срочная информация для дачников. Уже стала традиционной акция, которую проводит питомник Вашутино к Дню защиты детей. 30% средств от всех покупок, сделанных 1 июня, будут перечислены в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.

Огромное спасибо питомнику за поддержание прекрасной традиции!

Приезжайте! Покупайте все самое нужное и красивое для сада и спасайте детей!

Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, деревня Вашутино, участок 11.

Концерт "Похоже на сказку…"

Григорий Гладков даст онлайн-концерт "Похоже на сказку…" в поддержку тяжелобольных детей - подопечных фонда "Линия жизни". Прямая трансляция начнется в 16:00 и пройдет на персональной странице композитора в "Фейсбук". Выступление поддержит Александра – дочь композитора, студентка Театрального училища имени Щепкина. Прозвучат композиции из известных мультфильмов, ставшие настоящими музыкальными хитами, слушатели узнают невероятные истории их создания.

В рамках концерта пройдет розыгрыш раритетной пластинки студии "Мелодия". Все вырученные средства будут направлены в фонд "Линия жизни".

Огромное спасибо за проявленную инициативу и бескорыстную помощь тем, кому она сейчас особенно нужна!

Давайте делать добро вместе!

