Это будет первое подобное офлайн-мероприятие в Москве после смягчения режима самоизоляции, и организаторы серьезно подошли к обеспечению безопасности посетителей

МХАТ имени М. Горького 7 и 8 июня принимает участие в книжном фестивале "Красная площадь". Театр подготовил специальные программы для Большой сцены, в которых примут участие руководители и актеры театра, а также приглашенные артисты.

"Я очень рад, что в этом году фестиваль "Красная площадь" состоится, несмотря ни на что. Пожалуй, это один из тех случаев, когда коронакризис спровоцировал интересное решение: фестиваль будет проходить одновременно и в традиционном офлайн-формате, и онлайн", – рассказал художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков. И добавил: "Для МХАТ фестиваль этого года актуален, как никогда. Во-первых, мы соскучились по зрителю. Во-вторых, нам интересно увидеть друзей – писателей, драматургов, артистов. В-третьих, мы готовимся к открытию книжного магазина в нашем театре – с широким ассортиментом для современных думающих людей, авторскими полками с рекомендациями от выдающихся российских деятелей культуры, бизнесменов и политиков, а также собственной событийной программой".

7 июня в 17:00 на встрече с посетителями фестиваля Захар Прилепин представит свои новые книги: "Некоторые не попадут в ад" – роман-фантасмагорию из недр воюющего Донбасса, "Истории из легкой и мгновенной жизни" – ответы на часто задаваемые вопросы: "Кто я есть? Где я был?", а также "Имя рек. 40 причин поспорить о главном" – "итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве". Автор расскажет, как задумывались и писались эти книги, и прочтет отрывки из них.

8 июня в 19:00 на Большой сцене можно будет увидеть специальную программу телеканала "МХАТ говорит!" в честь 80-летия со дня рождения Иосифа Бродского – "Бог сохраняет все. Особенно – слова".

"Пережив сложный период самоизоляции, мы научились новому сетевому языку. Но у меня нет сомнений в том, что живой язык окажется сильнее: ничто не заменит настоящего общения с писателем или поэтом, ощущения эмоциональной общности зрительного зала. Онлайн лишь расширяет горизонты и дает возможность прикоснуться к современной русской литературе огромному количеству людей", – отметил худрук МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

На фестивале МХАТ имени М. Горького представит литературно-музыкальную композицию, где лучшие фрагменты 12-часового эфира переплетены с живыми выступлениями. Помимо стихов Бродского зрителей ждут видео мемуары друзей поэта – Евгения Рейна, Соломона Волкова, Эдуарда Безносова, Юрия Кублановского. На сцене выступят актеры театра и кино Алиса Гребенщикова, Николай Коротаев, Мария Янушевская, народный артист России Валентин Клементьев, а также художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.



Фестиваль "Красная площадь" пройдет в самом центре столицы в шестой раз. Это будет первое подобное офлайн-мероприятие в Москве после смягчения режима самоизоляции, и организаторы серьезно подошли к обеспечению безопасности посетителей. В связи с временными карантинными ограничениями число участников сокращено, а проход на Красную площадь будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте www.mos.ru.

Программа МХАТ имени Горького на фестивале "Красная площадь"

7 июня (17:00 – 17:45)

Захар Прилепин, зам. художественного руководителя МХАТ имени М. Горького

Писатель Захар Прилепин в представлениях не нуждается. И все же: известный литератор, филолог, публицист, обладатель престижных премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Ясная Поляна", заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по литературной части. Видный общественный деятель – член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель партии "За правду", Захар входит в десятку признанных моральных авторитетов России (рейтинг Сolta.Ru, 2017)

На встрече с посетителями книжной ярмарки "Красная площадь" Захар Прилепин представит свои новые книги: "Некоторые не попадут в ад" (2019) – роман-фантасмагорию о происшествиях на Донбассе и "Истории из легкой и мгновенной жизни" (2020) – ответы на часто задаваемые вопросы: "Кто я есть? Где я был? Что я видел?". Но главным событие встречи станет презентация новой книги "Имя рек. 40 причин поспорить о главном".

"Перед вами – итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве", - признался Захар Прилепин о книге. – Чтоб понять, кто мы и зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием ребенка, пересобрал".

На встрече он также расскажет о том, как задумывались и писались эти книги и о любимых авторах, что стоят в его книжном шкафу на расстоянии вытянутой руки. И, разумеется, писатель ответит на "беспощадные вопросы" от читателей.

8 июня (19:00 – 19:45)

"Бог сохраняет все. Особенно – слова"

МХАТ имени М. Горького

"Бог сохраняет все. Особенно – слова" – специальная программа телеканала "МХАТ говорит!" в честь 80-летия со дня рождения Иосифа Бродского. Для фестиваля "Красная площадь" МХАТ имени М. Горького представит литературно-музыкальную композицию, где лучшие фрагменты 12-часового эфира переплетены с живыми выступлениями.

На экране: Бродский онлайн в исполнении актеров-мхатовцев и приглашенных звезд, и Бродский офлайн в исполнении Алисы Гребенщиковой и Марии Янушевской; уникальные видео мемуары друзей поэта – Евгения Рейна, Соломона Волкова, Эдуарда Безносова, Юрия Кублановского.

На сцене актеры МХАТ имени М. Горького народный артист России Валентин Клементьев и Николай Коротаев разыграют в виртуально-реальном формате фрагмент из знаменитой книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским".

Откроет программу лекция-манифест художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Эдуарда Боякова о Бродском, языке, искусстве и театре, обращенная к знаменитой Нобелевской речи поэта. Зрителей ждет живой, открытый и острый разговор о современной культуре, русском языке, поэзии и театре.

