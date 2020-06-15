Мероприятие состоится на площадке Российского университета транспорта

VI Всемирный конгресс по железнодорожному обучению Международного союза железных дорог пройдет в сентябре 2021 года в Москве на площадке Российского университета транспорта. Об этом сегодня сообщил ректор университета Александр Климов.

"Российский университет транспорта был выбран местом проведения VI Всемирного конгресса по железнодорожному обучению Международного союза железных дорог. Соответствующее письмо генерального директора МСЖД Франсуа Давенна поступило в вуз. Заявки на проведение мероприятия были поданы от нескольких стран, в том числе на финальном этапе рассматривались предложения от России, Саудовской Аравии и Таиланда", – рассказал Александр Климов.

По словам ректора, традиционно конгресс становится площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с развитием кадрового потенциала железнодорожной отрасли с участием самого широкого круга ведущих мировых компаний и учебных заведений.

Всемирный конгресс по железнодорожному обучению является крупнейшим форумом, проводимым в сфере управления персоналом, образования и обучения специалистов для железных дорог, и проходит один раз в два года. Конгресс является местом экспертного обсуждения превалирующих и перспективных тенденций в сфере кадрового обеспечения, внедрения новых технологий в управление персоналом железнодорожного транспорта, организации и технологий обучения специалистов-железнодорожников.

Предыдущие конгрессы состоялись в Испании, Австрии, Португалии, Германии и Марокко. Российский университет транспорта принимал участие в четырех последних конгрессах.

V конгресс состоялся в октябре 2019 года в Рабате (Марокко). В нем приняли участие более 230 представителей членов МСЖД – железнодорожных компаний и университетов из более чем 30 стран мира, в том числе от России – делегации ОАО "РЖД" и Российского университета транспорта.

Международный союз железных дорог является неправительственной профессиональной ассоциацией, объединяющей более 200 членов из более чем 100 стран всех регионов мира, где есть железные дороги. В числе членов – операторские и инфраструктурные железнодорожные компании, а также ассоциации, научные организации, университеты.