В России состоится первый международный форум в режиме офлайн

В России состоится первый международный форум в режиме офлайн
Фото: пресс-служба
На мероприятии будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы

Россия возобновляет конгрессную деятельность. Первый офлайн-форум будет посвящен урбанизации и развитию городской среды. Он пройдет 30 июня в республике Башкортостан. Мероприятие будет организовано по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

К участию в форуме приглашены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и другие. На форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы.

Отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана, который в условиях борьбы с коронавирусом сохранил объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилил поддержку МСП и местных производителей.Организаторы офлайн-мероприятия – правительство республики Башкортостан и Московский центр урбанистики.

"Да, коронавирус никто не отменял, но нам нужно думать и о будущем. А это наши города, населенные пункты, парковые зоны. И учиться создавать комфортную городскую среду мы должны у самых лучших экспертов", – сообщил во время заседания программного комитета форума глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Сопредседателями форума "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" выступили руководитель администрации главы республики Башкортостан Александр Сидякин и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Форум станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса. Стандарты безопасности включают в себя беспрецедентные условия охраны здоровья, управление потоками посетителей, решение проблемы очередей и максимальную бесконтактную политику (например, избегание рукопожатий).

В рамках деловой программы 30 июня состоится пленарное заседание "Государственное управление для людей", а также более десяти рабочих секций. Они будут разделены на четыре основных трека: "Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира", "От национальных проектов к частным инициативам", "Глобальная повестка бизнеса и государства", "Индустрия гостеприимства".

Будут доступны онлайн-трансляции деловых мероприятий. Насыщенной обещает стать и общественная программа форума. Особые активности в рамках урбанистического форума будут организованы для детей, которые смогут почувствовать себя создателями городской среды и архитекторами, принять участие в мастер-классах.

Подробнее о форуме можно узнать на сайте https://futurecity2020.org.

Евгения КОХАН

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