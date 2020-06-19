Мероприятие объединит лучшие образцы творчества, олицетворяющие культуру России во всем ее разнообразии

С 4 по 8 сентября в Крыму впервые состоится Всероссийский национальный фестиваль культур "Народная классика".

Крым является идеальным местом для проведения подобных мероприятий. Дворцы, парки, удивительные природные ландшафты позволяют привлечь внимание простых граждан и туристов.

Национальный фестиваль "Народная классика" объединит лучшие образцы творчества, олицетворяющие культуру России во всем ее разнообразии. Проведение фестиваля имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства страны, даст импульс для артистического обмена между регионами России, укрепит дружбу между народами. Именно поэтому главными участниками фестиваля станут исполнители из разных уголков страны.

Программа фестиваля включает в себя:

– мастер-классы (занятия по народному творчеству);

– ярмарки национальных кухонь и предметов декоративно– прикладного искусства;

– культурную программу (экскурсии);

– торжественный ужин для приглашенных почетных гостей;

– три гала-концерта с участием крымских солистов, коллективов и звезд российской эстрады.

Места проведения – города Керчь, Феодосия, Судак.

В фестивале участвуют оркестр Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, заслуженный артист России Александр Блискунов, заслуженный артист республики Крым Олег Палий, режиссрр-постановщик, заслуженный деятель искусств, заслуженный работник культуры республики Крым Николай Антюфриев, специальные гости – "Бурановские бабушки" и другие звезды российской эстрады.

Организационный комитет фестиваля: председатель оргкомитета – директор Ассоциации "Соборная Площадь" Николай Горнаков, сопредседатель оргкомитета – министр культуры республики Крым Арина Новосельская, сопредседатель оргкомитета – депутат Московской городской думы Елена Николаева , член оргкомитета - заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры республики Крым Николай Антюфриев, член оргкомитета – директор Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра Меджиде Мельгазиева, член оргкомитета - заслуженный артист республики Крым Рустэм Акимов.

Фестиваль состоится при поддержке министерства культуры республики Крым.

Информационные партнеры фестиваля: "Первый Крымский", "Крым-24", "Крым – Россия 24", "Миллет" (Татарский телеканал), "Культура", Крымские известия, Крымская правда, журнал "Союз национальностей", "Русское радио", "Радио Дядя Ваня" и другие.

Организатор – Ассоциация содействия развитию культурных традиций "Соборная площадь".

Все подробности на официальном сайте krym-fest.ru/.