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Благотворительный фонд "Линия жизни" передал комплект высокотехнологичного оборудования ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России
Сотрудничество НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и фонда имеет особое значение. Совместная работа повышает эффективность оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи. За время сотрудничества фонда "Линия жизни" и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина с 2016 г. были вылечены 95 детей, которым требовалось эндопротезирование или трансплантация костного мозга. Благодаря коллективной адресной помощи в рамках совместной работы удалось улучшить качество жизни еще 40 детей.
Благотворительным фондом "Линия жизни" в отделение хирургии №1 опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина было закуплено современное оборудование – нейрохирургическая навигационная система (StealthStation S8 Medtronic) и высокотехнологичный инструментарий. Такая новейшая навигационная система позволит резко снизить травматичность хирургических вмешательств благодаря эндоскопическому доступу. Навигационная система вычисляет наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных уголках головного мозга или у основания черепа, и добраться до нее с минимальными рисками.
Общая стоимость закупленного оборудования и высокотехнологичного инструментария составляет 32 млн 915 тыс. 118 руб. 85 копеек. В данный момент вся система смонтирована и прошла калибровку. Первый пациент поступил на лечение 17 июня. В ближайшие дни будет проведена первая операция с использованием новейшей нейрохирургической навигационной системы. В течение года в институте будет проводиться более 50 хирургических вмешательств.
О важности приобретения оборудования сказал советский и российский ученый-онколог, специалист в области детской онкологии, академик РАМН, академик РАН Владимир Поляков: "Большое вам спасибо! Мы понимаем, что это большие затраты и расходы, но это необходимо для наших маленьких пациентов. Я хочу поддержать фонд в развитии данного направления работы, потому что при адресной помощи присутствует определенная избирательность, а здесь покупается оснащение, и им воспользуются многие пациенты. Надо помогать всем – это очень хорошее правильное решение. Пользоваться оборудованием будут не один год, и оно поможет нам лечить юных пациентов".
"Очень здорово, что при помощи новейшей техники мы сможем помочь тяжелобольным детям. Финансирование оборудования для российских больниц позволяет нам оказывать не только адресную, но и системную помощь. Передавая врачам НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина новейшую нейрохирургическую навигационную систему, мы хотим достичь уровня европейского стандарта в области оказания медицинской помощи детям, которым необходимо специализированное высококлассное оперативное лечение", – отметила президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.
Содействие
фонда в приобретении уникального высокотехнологичного оборудования позволяет
вывести качество медицинской помощи маленьким пациентам на мировой уровень.
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