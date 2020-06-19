Новейшая навигационная система позволит резко снизить травматичность хирургических вмешательств благодаря эндоскопическому доступу

Благотворительный фонд "Линия жизни" передал комплект высокотехнологичного оборудования ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России

Сотрудничество НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и фонда имеет особое значение. Совместная работа повышает эффективность оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи. За время сотрудничества фонда "Линия жизни" и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина с 2016 г. были вылечены 95 детей, которым требовалось эндопротезирование или трансплантация костного мозга. Благодаря коллективной адресной помощи в рамках совместной работы удалось улучшить качество жизни еще 40 детей.

Благотворительным фондом "Линия жизни" в отделение хирургии №1 опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина было закуплено современное оборудование – нейрохирургическая навигационная система (StealthStation S8 Medtronic) и высокотехнологичный инструментарий. Такая новейшая навигационная система позволит резко снизить травматичность хирургических вмешательств благодаря эндоскопическому доступу. Навигационная система вычисляет наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных уголках головного мозга или у основания черепа, и добраться до нее с минимальными рисками.

Общая стоимость закупленного оборудования и высокотехнологичного инструментария составляет 32 млн 915 тыс. 118 руб. 85 копеек. В данный момент вся система смонтирована и прошла калибровку. Первый пациент поступил на лечение 17 июня. В ближайшие дни будет проведена первая операция с использованием новейшей нейрохирургической навигационной системы. В течение года в институте будет проводиться более 50 хирургических вмешательств.

О важности приобретения оборудования сказал советский и российский ученый-онколог, специалист в области детской онкологии, академик РАМН, академик РАН Владимир Поляков: "Большое вам спасибо! Мы понимаем, что это большие затраты и расходы, но это необходимо для наших маленьких пациентов. Я хочу поддержать фонд в развитии данного направления работы, потому что при адресной помощи присутствует определенная избирательность, а здесь покупается оснащение, и им воспользуются многие пациенты. Надо помогать всем – это очень хорошее правильное решение. Пользоваться оборудованием будут не один год, и оно поможет нам лечить юных пациентов".

"Очень здорово, что при помощи новейшей техники мы сможем помочь тяжелобольным детям. Финансирование оборудования для российских больниц позволяет нам оказывать не только адресную, но и системную помощь. Передавая врачам НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина новейшую нейрохирургическую навигационную систему, мы хотим достичь уровня европейского стандарта в области оказания медицинской помощи детям, которым необходимо специализированное высококлассное оперативное лечение", – отметила президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Содействие фонда в приобретении уникального высокотехнологичного оборудования позволяет вывести качество медицинской помощи маленьким пациентам на мировой уровень.

