Ирина Яровая: в Башкирии успешно справляются с организацией госуправления для людей

Ирина Яровая: в Башкирии успешно справляются с организацией госуправления для людей
Ирина Яровая. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вопросы регионального управления, развития градостроения и территорий обсудят на Международном форуме урбанистики в Уфе

Ведущие урбанисты России и представители других стран смогут обменяться знаниями по уникальным проектам и уже решенным кейсам с самыми разными стартовыми точками. Это событие представит опыт и экспертизу наиболее эффективных программ благоустройства и развития городов России и мира.

Ключевой секцией форума станет пленарное заседание "Государственное управление для людей", на котором соберутся представители федеральной власти, отраслевые специалисты и ведущие эксперты в сфере урбанистики, чтобы обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности и тренды в развитии территорий.

"Государственное управление для людей" – то, как действует президент, какие задачи решает сегодня страна, это и есть образец и задача для всех регионов. Регионы по-разному справляются с этим. На мой взгляд, Башкортостан справляется очень успешно и инициативно", – рассказала о форуме его участница, вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая.

Республика Башкортостан имеет ряд успешных кейсов взаимодействия власти и населения. Большинство программ рассчитаны на комплексное развитие территорий, к примеру, "Башкирские дворики" и "Городская среда". Привлекаются не только бюджетные средства, но и софинансирование со стороны частного капитала и самих жителей. Население принимает активное участие в благоустройстве и проектировании городских пространств, что помогает реализовывать проекты максимально эффективно.

"Особо отмечу умение руководства Башкирии создать общее настроение и мотивацию, работать как одна команда вместе с жителями республики, замечательную эмоциональную составляющую, настроение доброжелательности и взаимной поддержки", – так описала Яровая систему государственного управления для людей в Башкортостане.

Темами форума также станут развитие человеческого капитала и системы образования, планирование городской среды под нужды всех категорий граждан, проблемы моногородов и перспективы туристической отрасли в посткоронавирусном мире.

Ведущими спикерами Международного форума урбанистики станут заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, глава республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Иностранное сообщество экспертов представят мэр города Измира (Турция) Тунч Сойер, экс-глава провинции Бергамо и член городского совета города Рима (Италия) Валерио Беттони, заместитель мэра Милана (Италия) по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран, основатель и генеральный директор парижского архитектурного бюро Renaissance Urbaine (Франция) Николя Бюшу и другие.

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" пройдет 30 июня в республике Башкортостан. Он станет первым масштабным мероприятием в России, проводимом в офлайн-формате после снятия коронавирусных ограничений. Форум организуется по новым рекомендациям безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

В рамках уфимского форума урбанистики будут вестись дискуссии более чем в десяти рабочих секциях, разделенных по пяти направлениям: "От национальных проектов – к частным инициативам", "Города для людей", "Глобальные бренды для развития региона", "Республика Башкортостан – потенциал развития" и "Сообщества профессионалов".

Все мероприятия программы будут транслироваться на официальном сайте (https://futurecity2020.org) на двух языках и станут доступны зарегистрированным пользователям, которые не смогли лично посетить событие.

Организаторами Международного форума урбанистики в Уфе являются правительство республики Башкортостан, Центр урбанистики при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Официальным оператором форума выступает Торгово-промышленная палата республики Башкортостан. 

Евгения КОХАН

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