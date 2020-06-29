В Театре армии приступили к работе над музыкальным спектаклем

Премьера запланирована на декабрь 2020 года. Либретто написал российский поэт и драматург Карен Кавалерян, автор шести мюзиклов, поставленных более чем в 30 театрах России. Автор музыки к спектаклю – российский композитор, певец, актер, заслуженный артист России Аркадий Укупник.

Первая рабочая встреча артистов и постановочной части с творческой командой прошла 18 июня. На ней обсудили художественный материал и провели музыкальные пробы артистов театра.

Работать над постановкой будет приглашенный режиссер – Алина Чевик, известная своими музыкальными спектаклями в Театре оперетты, в том числе мюзиклом "Анна Каренина". Участвовать в проекте в Театр армии также пригласили известного художника Вячеслава Окунева, который принимал участие в оформлении опер и балетов в Мариинском и Михайловском театрах, сотрудничал с Королевским театром Глазго, Национальной оперой Греции, Большим театром Варшавы, Национальной оперой Венгрии (Будапешт), Национальными театрами Сеула и Токио, "Нью-Йорк Сити балетом", Оперой Кальяри, "Ла Скала", "Арена ди Верона".

Аркадий Укупник рассказал: "Я очень люблю 18-е число. Я родился 18-го, живу в квартире №18, а год назад 18 июня в Московском театре оперетты состоялась премьера мюзикла "Ромео против Джульетты 20 лет спустя", над которым мы также работали вместе с Кареном Кавалеряном. Сегодня, 18 июня 2020 года, в замечательной теплой и творческой атмосфере состоялась моя первая встреча с труппой театра, на которой был дан старт новому музыкальному проекту "Венский вальс, или Копье судьбы". Идея создания этого спектакля, написанного специально для Театра армии, принадлежит народному артисту России Игорю Бутману, который стал его соавтором. Предстоит большая сложная и увлекательная работа. Ни пуха ни пера нам!"