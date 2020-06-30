В этом году победителей объявят 17 июля

Оргкомитет IV Премии ECO BEST AWARD сообщает, что прием заявок на участие в независимом общественном конкурсе, награды в котором будут вручены за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, подходит к концу.

В современном мире вопрос сохранения экологии и всей окружающей среды является одним из самых насущных и требует особого внимания со стороны тех, у кого есть определенные возможности для его решения. Общество всегда по достоинству оценивает вклад компаний в сохранение нашей экологии и готово поддержать их инициативы, а также принять в них непосредственное участие.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в стране было принято решение провести объявление победителей в онлайн 17 июля. "Мы надеялись, что обстановка в стране нормализуется к середине лета, однако этого не произошло, в связи с чем мы решили остановиться на максимально безопасном формате объявления итогов Премии. Нам, конечно же, очень жаль отказываться от формата фестиваля, но иногда жизнь вносит свои коррективы", – прокомментировала уход в онлайн исполнительный директор Премии Елена Хомутова.

Напомним, Премия ECO BEST AWARD, являясь индикатором развития ответственного предпринимательства, призвана выделить и поощрить российские и международные компании за лучшие проекты в области экологии и ресурсосбережения на территории России. В числе основных номинаций Премии, за победу в которых будут бороться участники – "Проект года", "Открытие года", "Продукт года", "Компания-лидер популяризации экологической безопасности", "За вклад в развитие экологической культуры", "За вклад в устойчивое развитие России".

Подробную информацию можно узнать на сайте http://ecobest.pro/.