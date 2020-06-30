Мероприятие стало первым масштабным в России, проводимым в офлайн-формате после снятия строгих коронавирусных ограничений

Во вторник, 30 июня, в столице республики Башкортостан открылся Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии". Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями на форуме в Уфе собрались представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

В форуме принимает участие большое количество иностранных экспертов. Среди них мэр города Измира (Турция) Тунч Сойер, заместитель мэра Милана (Италия) по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран, основательница компании Urbanite Venture, ведущий консультант по трансформации городов Азру и Текир (Турция), экс-глава провинции Бергамо, член городского совета города Рима (Италия) Валерио Беттони, основатель и генеральный директор архитектурного бюро Renaissance Urbaine (Франция) Николя Бюшу, основатель платформы Meeting of the Minds, экс-директор по городским инновациям в Cisco Internet Business Solutions Group Гордон Феллер (США), президент Исполнительного совета Глобальной сети геопарков Николас Зурос (Греция), координатор Азиатско-тихоокеанских геопарков Ли Су Джае (Южная Корея), руководитель архитектурного бюро Moser Architekten Ziviltechniker Мозер Йозеф (Австрия), тележурналист и путешественник Джон Уоррен, экс-мэр города Бриенн-ле-Шато (Франция) Николя Дьюик и многие другие.

Международный форум урбанистики открылся работой в секциях. Ключевые аспекты становления городской среды и ее комплексного развития эксперты обсудят в пяти тематических треках: национальные проекты и их влияние на развитие территории, роль бизнеса и инвестиций в городской среде; большое внимание спикеры уделят проблемам малых городов и моногородов, формированию образовательных центров и улучшению качества жизни пожилых горожан. В соответствии с требованиями безопасности на площадках форума будет находиться не более 300 участников. В онлайне деловую программу смогут увидеть все желающие (трансляции доступны по ссылке).

В качестве модераторов секций выступят руководители федеральных и региональных структур, специалисты в области урбанистики и СМИ – такие, как первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров, руководитель администрации главы республики Башкортостан Александр Сидякин, основатель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, экс-глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков, публицист, телеведущий, писатель Александр Архангельский, журналист, теле– и радиоведущий, сценарист Михаил Кожухов, спортивный журналист Василий Уткин и многие другие.

"Для меня и Международный форум урбанистики в Уфе, и то, как работает глава республики Радий Хабиров, – это подтверждение глубочайшего уважения к людям и к национальным традициям. При этом абсолютно государственнический подход и понимание того, что личный успех каждого – это успех России, и успех России – это успех каждого ее жителя", – отметила участник пленарного заседания форума, заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Ирина Яровая.

В 14:10 по уфимскому времени (16:10 мск) начнется пленарное заседание на тему "Государственное управление для людей".

В нем примут участие вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин и другие эксперты.

Отдельным блоком будет презентован опыт республики Башкортостан в вопросах благоустройства городской среды, возможностей ее модернизации и создании туристических кластеров как точек притяжения региона в целом, а также проект геопарка Торатау как флагмана развития уникальных территорий.

В качестве приглашенных спикеров форума выступили генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, президент ФК "Торпедо" Денис Маслов, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Наталья Трунова, главный дизайнер брендов anastasiAZadorina и ZASPORT (учредитель компании ZA Sport) Анастасия Задорина, генеральный директор НК "Фонда развития моногородов" Ирина Макиева, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Ирек Ялалов, руководитель отдела экономических и социальных исследований Московского центра урбанистики Максим Боровиков.

Все мероприятия программы на двух языках доступны зарегистрированным пользователям в онлайн-трансляции на официальном сайте https://futurecity2020.org/live/.

