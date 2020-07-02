Участников Международного форума урбанистики в Уфе покорил "Арт-КВАДРАТ"

Участников Международного форума урбанистики в Уфе покорил "Арт-КВАДРАТ"
Фото: Пресс-служба
В столице Башкирии представили модное городское пространство

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" стал первым крупным в России мероприятием по окончании пандемии коронавируса.

В рамках форума состоялась выездная секция "Драйверы развития городской атмосферы". Мероприятие прошло в модном городском пространстве "Арт-КВАДРАТ" на улице Чернышевского.

"Арт-КВАДРАТ" – излюбленное место уфимцев, расположенное в прогулочной зоне исторической части башкирской столицы, где проходят развлекательные, образовательные, творческие и социальные мероприятия самых разных форматов.

"Я просто в восторге! Я был в Уфе два раза, но здесь, в "Арт-КВАДРАТЕ", очень прикольно, очень классное пространство и абсолютно подходящее для сегодняшней темы", – поделился впечатлениями о локации выездной сессии "Драйверы развития городской атмосферы" тележурналист и путешественник Джон Уоррен.

Для неформального общения во внутреннем дворе собрались депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Инга Юмашева, журналист и общественный деятель, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, основатель компании Zenden Андрей Павлов, собственник творческого пространства "Арт-КВАДРАТ" Рустем Абдулманов, урбанист и блогер из Челябинска Лев Владов, член Совета по правам человека в Башкирии, директор ООО "Дом искусства" Валериан Гагин, вице-президент фона "Сколково", заведующая кафедрой территориального развития имени Глазычева ИОН РАНХиГС Елена Зеленцова и начальник архитектурной мастерской Дмитрий Винкельман. Модератором выступил Джон Уоррен.

Спикеры делились своими впечатлениями от города и места, рассказывали об опыте создания подобных пространств в других городах.

"Атмосферный город – это город, где люди, сообщества могут максимально комфортно быть, заниматься творчеством, объединяться и, что важно, сохранять при этом не иерархический подход, а горизонтальный, чтобы оставаться месте. В этом плане "Арт-КВАДРАТ" отвечает тенденциям и здорово, что здесь можно увидеть пространство и для бизнес-проектов, и бьюти-уголок, и кинотеатры, и различные возможности для творческой и образовательной деятельности. Это место, где люди быстро переходят на ты и лучше слышат друг друга", – сказала Инга Юмашева.

"Арт-КВАДРАТ" появился не случайно, ведь комфортная городская среда подразумевает необходимость сохранения мест, памятных теми или иными событиями для тех, кто находится поблизости. Раньше на месте "Арт-КВАДРАТА" долгие годы жили и трудились уфимцы, происходили важные для города события. В 1893 г. торговый дом "Вогау и Кº" открыл здесь чаеразвесочную фабрику, тут начал работу первый в губернии кинотеатр, располагалась и обувная фабрика. "Двести лет и четыре года – история уфимского квартала", – так описал появление творческой локации в 2016 г. Дмитрий Винкельман.

Спикеры обсуждали проблемы автомобилизации городов, которые неизбежно вымещают собой пешеходные зоны, места отдыха и точки притяжения горожан.

"Арт-КВАДРАТ – место, откуда будет расти город. Это вирусное благоустройство в хорошем смысле, оно будет разрастаться. Здесь нет тоталитарного благоустройства. Отсюда рождается новая Уфа. Тут все сделано с добром и любовью здесь хочется обнять каждый кирпичик", – отметил блогер Лев Владов.

Появление подобных пространств обусловлено правильными отношениями между административными органами и населением, где последнее проявляет инициативу, а государство ее поддерживает или старается не мешать. В данной ситуации фактически у частного лица получилось лучше, чем у государства. Государство поддерживало финансовый нейтралитет, а попытка оказать помощь фактически погрязла в бюрократии.

"У людей сейчас идет растущий в геометрической прогрессии запрос на диалог с властью, в том числе и в вопросах организации локальных пространств, и, чем их у нас больше, тем проще он будет выстраиваться. Девелопмент может быть с человеческим лицом. Можно строить этично, красиво и круто", – сообщила Екатерина Винокурова.

По словам основателя компании Zenden Андрея Павлова, который развивает аналогичные пространства еще в двух городах России, такие проекты часто сталкиваются с препятствиями на своем пути: это и бумажная волокита, и инфраструктурные проблемы, и козни других предпринимателей, которые видят, какие конкурентные преимущества имеет городская локация.

Завершил встречу собственник творческого пространства "Арт-КВАДРАТ" Рустем Абдулманов. Он рассказал о подводных камнях и том, почему подобных мест так мало в городах России, да и мира. "Зачем это нужно делать и почему другие люди этого не делают? Никто не должен делать, если нет желания. Государству тяжело это реализовывать: слишком много нюансов. У государства есть большая функция – администрирования, – а здесь нужно развивать функцию производства и функцию энтертейнмент, нужно развивать креатив и процессы. Поэтому государство этим заниматься не должно. А кто должен? Кто хочет! Хотел бы я, чтобы весь город был таким? Конечно!" – подытожил Рустем Абдулманов.

Становится актуальным тренд на вирусное благоустройство исключительно силами частных инвесторов-энтузиастов. Сейчас, в эпоху пандемии, появился спрос на творческих людей способных реализовать социальный запрос по большему взаимодействию между людьми, с соблюдением социальной дистанции. Это прекрасная возможность для инвестирования в новые городские пространства и создание актуальных для изменившихся условий проектов.

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" стал первым офлайн-мероприятием после пандемии и собрал на своей площадке российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов. Его организаторы – правительство республики Башкортостан, Центр урбанистики при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Официальным оператором форума выступает Торгово-промышленная палата республики Башкортостан.

Юлия ВИТКОВСКАЯ

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