Онлайн-форум "Успешная женщина. Бизнес&Дети" запомнится надолго

В воскресенье, 5 июля 2020 г.. в Москве состоится самый масштабный женский онлайн-форум "Успешная женщина. Бизнес&Дети". Это событие для женщин, которое войдет в историю России. Оно уже одобрено на внесение в Книгу рекордов Гиннесса.

Организатор форума – Первая женская академия. Это крупнейшее женское сообщество, в рамках которого женщины развиваются по многим направлениям – красота, семья, секс, бизнес, духовный и личностный рост, – находят единомышленниц и подруг, путешествуют по всему миру, легко и с удовольствием строят бизнес, самостоятельно делают достойные деньги, увеличивают степень личной и финансовой независимости, улучшают качество собственной жизни, получают привилегии от ресторанов, магазинов, бутиков, салонов красоты, находят эмоциональную поддержку, мотивацию – в общем, живут насыщенной и интересной, многогранной жизнью.

Онлайн-форум "Успешная женщина. Бизнес&Дети" пройдет абсолютно бесплатно. Прямая трансляция будет происходить по всей России одновременно с двух параллельно идущих сцен.

Сцена "Практика" соберет лучших мастеров своего дела. В прямом эфире каждая участница форума сможет принять непосредственное участие в различных мастер-классах: визаж, кулинария, мода, психологические разборы и энергетические практики.

На сцене "Вдохновение" выступят хедлайнеры форума – звездные спикеры, медийные личности, представительницы знати и власти, успешные предпринимательницы, матери-героини, которые будут делиться секретами своего успеха, личными мотивирующими историями и конкретными техниками и приемами, которые помогли им построить успешную и гармоничную жизнь.

Повестка дня форума Первой женской академии поднимет самые актуальные и живые темы, касающиеся жизни современной женщины во всех ее проявлениях:

– как построить собственный бизнес и зарабатывать деньги, с чего начать, не имея достаточной поддержки, но имея детей, какие инструменты использовать, какие предпринимать шаги;

– как избавиться от установок, что после 30 лет нет ни интимной жизни, ни любви, и научиться доверять себе и окружающим, любить себя, любить мужчин, хотеть детей, развивать свою внутреннюю энергию и женский магнетизм;

– как выстроить дружную крепкую семью и гармоничные взаимоотношения с мужчиной, добиться взаимопонимания с мужчиной и детьми, дать детям гармонизирующее воспитание, поддержку, радость и любовь;

– как завоевать признание в обществе и получить статус в мужском инструментальном мире, не потеряв своей женственности и красоты, построить сильный личный бренд, добиться уважения, обеспечить себе финансовую независимость и безопасность;

– как сохранить вечное здоровье, молодость и красоту и выглядеть отлично в любом возрасте, привести тело в порядок после родов, составить модный гардероб, легко и просто сделать выигрышней мейкап, гармонизировать ум, душу, тело;

– как зарядиться энергией и где черпать вдохновение для будущих побед, как преодолеть страхи и научиться верить себе и в себя, как повысить самооценку, где взять убежденность в том, что ты и есть та самая обаятельная и привлекательная, и все возможности должны сами идти тебе навстречу.

Более 10 тысяч участниц, зарегистрировавшихся на форум Первой женской академии, смогут получить практические навыки, вдохновиться новыми идеями и сделать это с экранов мобильных телефонов или компьютеров. Каждая участница сможет задать вопрос спикеру онлайн в специальном созданном для этого телеграм-чате.

Состав звездных спикеров насчитывает 30 человек:

Роза Сябитова – народная сваха, ведущая передачи "Давай поженимся" на Первом канале, ведущая и автор программы "Советы от Розы Сябитовой", общественный деятель, психолог;

Наталья Ротенберг – экс-супруга миллиардера Аркадия Ротенберга. Обладательница Золотого ордена "Женщина мира", премии "Женская гордость", золотой медали "Миротворец", учредитель фонда NR и собственница 5 торговых марок, мама двоих детей;

Ирина Волынец – кандидат в президенты России в 2018 г., член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета России, общественно-политический деятель, правозащитник, мама четверых детей;

Маша Горячева – основательница Дома моды и бренда одежды Masha Goryacheva, автор курса "Как превратить мечту в бизнес" для предпринимателей, мама двоих детей;

Юлия Смольная – Топ-фитнес-блогер на "Ютуб", КМС по спортивной аэробике и мама парней-погодков;

Мария Азаренок – эксперт по личному бренду и нетворкингу, успешный предприниматель, совладелец и соавтор AzarenokPRO, бизнес-блогер, мама двоих детей.

Модератор одной из сцен форума и сооснователь Первой женской академии – кандидат психологических наук, бизнес-тренер, эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации, спикер международных форумов и консультант интернациональных компаний, автор книги "Тренер на драйве" Алина Тер-Акопова.

Форум запомнится надолго и будет вписан в историю как самое масштабное женское онлайн-событие. Принять участие в событии может каждая девушка и женщина. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте https://forum.firstwomens.academy или подписаться на инстаграм-аккаунт Первой женской академии – @firstwomens.academy.

Основатели Первой женской академии уверены в том, что каждая женщина достойна того, чтобы быть счастливой.

Всех желающих принять участие просят ничего не планировать на 5 июля и присоединиться к трансляции. Организаторы форума заверили: полезной информации хватит на всех.

Регистрация на сайте Первой женской академии -https://forum.firstwomens.academy.