Такой подход даст возможность получить на определенной территории полный комплекс объектов и условий, лучший результат за ограниченный отрезок времени

В Башкирии застройщиков обяжут синхронизировать строительство жилья и соцобъектов. Строительство жилых кварталов не должно вестись в отрыве от благоустройства улиц, дворов, ремонта инженерных сетей, создания инфраструктуры и социальных объектов. Об этом говорили участники Международного форума урбанистики в Уфе.

"Мы сейчас синхронизируем процессы строительства жилья, социальных и сервисных объектов, дорог, благоустройства территорий таким образом, чтобы жители после вселения в новостройки не ждали годами, когда по соседству появятся детские сады, школы, поликлиники, спорткомплексы и так далее. Мы исходим их интересов простых жителей. Очевидно, что комфортная среда – это не только про жилье и социальные объекты. Нужны и рабочие места. Оттуда, где нет работы, люди все равно уедут", – рассказал первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров.

На Международном форуме урбанистики в Уфе эксперты обсудили синхронизацию программ федерального, регионального и муниципального уровней, а также привлечение частных инвестиционных проектов как важных инструментов для достижения максимально эффективных результатов при создании комфортной городской среды.

Такой подход даст возможность получить на определенной территории полный комплекс объектов и условий, лучший результат за ограниченный отрезок времени.

В своем выступлении заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил: "Национальные проекты построены вокруг человека. Нужно подходить к развитию городов с учетом мнения граждан и привлечения бизнеса. Комфортная среда – это не только дворы и благоустройство, а все, что нас окружает. Именно синхронизация позволяет предусмотреть все вопросы и сэкономить бюджет. К примеру, мы вложили большие средства в благоустройство двора, а про межквартальные связи забыли. Или уложили асфальт, а после меняем инженерные сети. Нужен комплексный подход".

Для того, чтобы оперировать пространственными данными обо всех объектах – как существующих, так и планируемых к развитию или созданию, – в республике Башкортостан создается Центр управления регионом. Это станет еще одним шагом к синхронизации проектов всех уровней, их планированию, мониторингу и получению максимального синергического эффекта от всех программ.

"Мы уже можем подвести итоги. По соглашению с министерством строительства и ЖКХ мы достигли договоренности о ежегодном проведении Форума, что делает его особо значимым. Сейчас мы делаем робкие шаги в условиях ограничений, это накладывает отпечаток на проведение мероприятий, ограничивает число участников. Но это необходимый компромисс", – подчеркнул Андрей Назаров на секции "Синхронизация программ развития – опыт Башкирии".

Форум стал первым офлайн-мероприятием международного формата после пандемии и собрал на своей площадке 85 экспертов: общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов, 30 из которых – международного уровня. Все записи мероприятий деловой программы доступны на официальном сайте (https://futurecity2020.org) на двух языках.

