В Уфе пройдет Международный форум "ЗАщитаБИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства"

В Уфе пройдет Международный форум "ЗАщитаБИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства"
Фото: Пресс-служба
Количество участников мероприятия будет ограничено

Международный форум "ЗАщитаБИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства" состоится 14 июля в Уфе. Ведущие российские политики, бизнес-омбудсмены, представители крупного и малого предпринимательства соберутся в конгресс-холле "Торатау", чтобы обсудить меры поддержки МСП в России.

В рамках форума уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов проведет презентацию индекса "Административное давления – 2020", который базируется на показателях обращений бизнесменов в контрольно-надзорные органы страны.

"Форум проводится именно в Уфе не случайно. Руководство республики прилагает к улучшению делового климата искренние и продуктивные усилия. Башкортостан за год проделал заметный путь по улучшению позиции в "Индексе административного давления", поднявшись с 38-го на 11-е место. И это еще не предел, поэтому отдельный блок форума будет посвящен вопросам дальнейшей оптимизации контрольно-надзорной деятельности. В нем будут участвовать представители тех контрольных органов, работа которых отражена в индексе", - прокомментировал Борис Титов.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Бизнес и Власть: Эволюция партнерства", на котором запланированы выступления главы республики Башкортостан Радия Хабирова, уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Бориса Титова, заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, а также первого заместителя премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова.

В ходе деловой программы своим опытом поделятся иностранные спикеры, такие как директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии Каур Перминдерджит, президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBAGROUPS.p.A. Раффаэле де Беттини советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

Форум будет проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по реализации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний. В связи с этим количество участников будет ограничено.

Организаторами Международного форума "ЗАщитаБИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства" выступают правительство республики Башкортостан, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации, уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Башкортостан, Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа". 

Евгения КОХАН

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