Ведущие российские и международные эксперты прибыли в столицу Башкирии

Форум "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства" стартовал в Уфе в конгресс-холле "Торатау". Для обмена опытом и лучшими практиками по защите бизнеса в столицу Башкирии прибыли ведущие российские и международные эксперты.

Мероприятие проводится в Уфе не случайно. Как заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов, "получается, что по всем направлениям Башкортостан двигается вперед очень успешно". За год проделан заметный рывок в улучшении позиции в индексе "Административное давление – 2020".

"Развивая бизнес, развивая экономику, делаешь лучше весь субъект Федерации, потому что люди вследствие этих изменений живут лучше. По инвестиционному климату, рейтингу АСИ у Башкорстана – уверенное движение вперед. Несмотря на коронавирус, растет число предпринимателей", – заключил Борис Титов.

Форум открылся пленарным заседанием "Бизнес и Власть: Эволюция партнерства", в котором принимают участие глава республики Башкортостан Радий Хабиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров, генеральный директор аптечной сети "Фармленд" Аделя Кальметьева, президент Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги, заместитель бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики Сергей Пономарев.

Как отметил глава республики Башкортостан Радий Хабиров, Форум полностью отражает философию работы с бизнесом в регионе. "Поддержка бизнеса имеет огромное значение, это шанс для развития экономики республики. И с первого дня нашей работы первоочередной задачей было восстановить доверие бизнеса к власти", – сказал он.

По мнению главы Башкирии, коронавирус вскрыл не только плохое, но и хорошее. "Наш бизнес прошел испытание на зрелость, человечность. Сейчас настает своеобразное "время НЭПа", когда надо развинтить гаечки и не удерживать бизнес от развития", – добавил Радий Хабиров.

По словам модератора пленарной части, первого вице-премьера правительства РБ Андрея Назарова, активной защитой бизнеса руководство республики занимается потому, что считает это единственным по-настоящему эффективным долгосрочным механизмом развития. "Конечно, у нас есть и государственные институты развития, и госинвестиции и т.д., но ни один из них не спасет ситуацию, если бизнесу у нас будет некомфортно, если его будут давить и выкручивать ему руки", – подчеркнул чиновник.

Отдельный блок форума "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства" будет посвящен анализу индекса "Административное давление – 2020", который базируется на показателях обращений бизнесменов в контрольно-надзорные органы страны. Его представит уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов. В профильном совещании будут участвовать представители тех контрольных органов, работа которых отражена в индексе. Во второй части Форума состоится всероссийское совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Также в деловой программе – секция "Поддержка и защита бизнеса в условиях кризиса. Региональный и мировой опыт". Эксперты поделятся опытом лучших практик поддержки бизнеса в России и за рубежом, представят успешные кейсы и разберут острые проблемы, парадигмы взаимодействия в посткоронавирусную эпоху.

В обсуждении примут участие такие спикеры, как директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии Каур Перминдерджит, президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A. Раффаэле де Беттини, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

"Башкирия является для нас одним из приоритетных направлений. Мы видим, что руководство региона делает ставку на работу с инвесторами. Только за последний год республика поднялась на семь строчек в национальном инвестиционным рейтинге, войдя в топ-10. Я не сомневаюсь, что данный тренд будет продолжен", – прокомментировал свое участие спикер Форума президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. И заключил: "В целом Башкортостан является субъектом с минимальными экономическими рисками, что очень важно при принятии инвестиционных решений".

Организаторами форума "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства" выступают правительство республики Башкортостан, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации, уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Башкортостан, Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа".

