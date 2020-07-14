Беги ради жизни!

Беги ради жизни!
Фото: пресс-служба
Выйдя на старт, каждый желающий сможет укрепить собственное здоровье и помочь больному ребенку

В этом году из-за пандемии "Линия жизни" не сможет провести свой традиционный благотворительный забег. Но сотрудникам фонда известно, что есть те, кто хочет бегать и делать добрые дела для его юных подопечных. Для них есть отличная новость.

Традиционно в первое воскресенье августа стратегический партнер фонда отмечает профессиональный праздник – День железнодорожника. Уже который год он проходит в формате спортивно-музыкального фестиваля для всей семьи "Достигая цели!". 

Ключевое мероприятие фестиваля – благотворительный забег – проводится совместно с фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Все средства от участия в забеге будут переданы на лечение подопечных фонда и закупку оборудования для детских медицинских учреждений.

На территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве 2 августа состоится юбилейный, пятый, фестиваль. В связи с особой актуальностью мероприятий, связанных с пропагандой спорта, здорового образа жизни и семейных ценностей благотворительный забег в рамках праздника станет частью крупнейшего в мире полумарафона "ЗаБег.РФ", который состоится в этот день во всех субъектах Российской Федерации.

Всех желающих приглашают принять участие в забеге. Каждый из них, выйдя на старт, сможет сделать сразу два важных дела – укрепить собственное здоровье и помочь больному ребенку.

За четыре года проведено уже четыре благотворительных фестиваля "Достигая цели!". Благодаря собранным на забегах средствам было закуплено оборудование для двух детских больниц и спасено 75 детских жизней.

Достигая цели! Бежим ради жизни!

Евгения КОХАН

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