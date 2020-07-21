Остановить инфляцию могут только краткосрочные инвестиции

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Пандемия СOVID-19 на несколько месяцев остановила мировую экономику, обвалила финансовые рынки темпами, невиданными с Великой Депрессии 1930-х годов. Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году сжатие мировой экономики на 4,5%, а российского ВВП - на 6,6%.
Аналитическая компания Hamilton дает близкие прогнозы, но рассматривает и более пессимистичные сценарии, обращая внимание на то, что коварная коронавирусная инфекция не отступает, блокируя попытки государств полностью выйти из карантина. Так что и МВФ может ухудшить текущие прогнозы, как это уже случалось в текущем году.
Команда специалистов консалтингово-аналитической компании Hamilton уже более 10 лет предоставляет полный набор сервисных услуг как для быстрого получения готовых аналитических решений, так и для их своевременного исполнения.
На текущий момент аналитики компании Hamilton единодушно рекомендуют только краткосрочные инвестиции. Компания Hamilton совместно с сервисом Trading Central успешно развивает и предоставляет доступ к торгово-аналитической платформе для тех, кто желает максимально эффективно и разумно распорядиться своим капиталом.
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