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IХ Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" состоится в Москве 29 августа. Особыми гостями предстоящего мероприятия станут столичные врачи.
Для участия подали заявки представители 57 регионов России и 6 стран СНГ и Европы. В связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий праздник пройдет в этом году в онлайн-формате.
По традиции, лучшие творческие коллективы, ремесленники, представители туристической отрасли в своих номинациях будут бороться за главный приз – "Перо жар-птицы".
Как отметили в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, в этом году фестиваль "Русское поле" станет уникальным по масштабу, формату и числу участников. В Год памяти и славы он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Фестиваль растет географически, завоевывая популярность как в регионах России, так и за границей: оргкомитет получил заявки от 2158 участников. Сразу из четырех зарубежных стран мы получили заявки впервые – из Австрии, Армении, Польши и Эстонии, а также из Луганской народной республики. Традиционно свою делегацию представит Республика Беларусь. Еще пять регионов России – Камчатский край, Сахалинская область, республика Северная Осетия-Алания, республика Адыгея и республика Дагестан – также впервые примут участие в фестивале. Онлайн-трансляция финала и гала-концерта фестиваля пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель". Девизом фестиваля был выбран слоган "Нашим врачам – от благодарной Москвы и всей России!". Именно московские врачи станут специальными гостями, которых мы вместе с участниками фестиваля из разных регионов страны особенно и искренне поблагодарим за их самоотверженный труд", – рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
До 20 августа авторитетное жюри определит число финалистов, попавших в топ-10 каждой из номинаций, которые примут участие в онлайн-финале "Русского поля". А 29 августа уже состоится финал фестиваля с прямыми онлайн-включениями из всех регионов, чьи представители вышли в финал.
Жюри определит победителей и призеров в шести конкурсных номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший туристический этно-маршрут", "Лучший народный мастер", а ещё двух обладателей "Приза зрительских симпатий" выберут интернет-пользователи по итогам "народного голосования" на сайте фестиваля - http://polerusskoe.ru/golosovanie.
В этом году в рамках фестиваля отметят юбилеи известнейшие народные промыслы. Федоскинской лаковой миниатюрной живописи исполняется 225 лет, а жостовской декоративной росписи – 195. В честь последней юбилейной даты мастера из Жостова завершают создание уникального "царь-подноса" – самого большого декоративного блюда в России, которое будет представлено в Москве.
"Русское поле" проходит в столице каждое лето, он объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. В прошлом году на фестиваль приехали более двух тысяч участников из 59 регионов России, а также из Белоруссии. Гостями фестиваля стали свыше 150 тысяч человек.
Организатором "Русского поля" девятый год подряд выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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