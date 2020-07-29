В год Даниилу Гордиенко поставили несколько диагнозов, но родители и сам мальчик не сдались

Мальчику 11 лет. У него ДЦП, задержка развития. Но, несмотря на все трудности, Даня – добрый и любящий ребенок. Он с удовольствием учится, осваивает компьютер. Сейчас мальчика ждут врачи Научно-практического центра психоневрологии в Москве, чтобы развивать его навыки.



"Когда я увидела сына в реанимации, с трубочкой во рту, я плакала так, как никогда раньше в жизни", – вспомнила Надежда Гордиенко, мама Даниила. Семья живет в небольшом поселке Карачаево-Черкессии. Даня родился недоношенным, не задышал и не закричал. На третий день обнаружилось внутреннее кровотечение. "Но сын выжил! Уцепился своими маленькими ручками за жизнь и выкарабкался", – рассказала Надежда. И призналась, что рождение Дани разделило ее жизнь на "до" и "после".

В год Даниилу поставили диагнозы – ДЦП, косоглазие и атрофия зрительного нерва на обоих глазах, задержка развития. Даня не сел и не начал ходить в год. Сейчас, в 11 лет, он умеет переворачиваться на живот и ползать по-пластунски. Ходит мальчик с поддержкой: надо страховать, могут расслабиться ноги и руки, и он может упасть.

"Коляску мы не признавали, старались обходиться без нее. Пока хватало сил таскать Даню на руках, мы так делали. Даже в Москву ездили без коляски", – добавила Надежда. Речь тоже развивалась с задержкой: учили каждое слово, вытягивали. И сейчас Даня хоть и не совсем внятно, но говорит, причем с ним очень интересно.

Даниил не может самостоятельно есть и делать очень многое другое, но с 3 лет он овладел планшетом, пользуется им одним пальцем руки, разбирается в самых разных программах. Мальчик ходит учиться в дом-интернат для детей с ментальными особенностями, и его мама отметила, что там сын получает и знания, и общение.

С самого детства Даня проходит различное лечение. "Пришлось привыкнуть за эти годы к бесконечным сборам чемоданов, поездам, больницам, соседям по палате", – сообщила Надежда. Но мальчик не ропщет, он вообще любит путешествовать, а родители – Надежда и Владимир – стараются по максимуму сделать жизнь сына активной и открытой. Даня бывал и на море, и в Москве, ему очень понравилось столичное метро.

Даниил вообще очень добрый, ласковый и любвеобильный мальчик. "Мамочка моя любимая, моя клубничка", – любит он говорить комплименты маме. А еще он очень любит бабушку. "Мама мужа действительно вложила в Даню много сил и любви. Когда мы поняли, что Даня не может ходить сам, мы со свекровью водили его за руки, и прошли так уже сотни тысяч шагов все вместе, как боевые товарищи", – сказала Надежда.

Надежда верит в Даню и убеждена, что маме особенного ребенка важно быть ресурсной и позитивной, это поддерживает и эмоции ребенка: "Я когда-то поняла, что я – веточка, на которой растет мой ребенок-яблочко. И я должна быть веточкой крепкой".

Сейчас Даниил Гордиенко направляется на лечение в НПЦ детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. "Моему счастью не было предела, я до конца не верила, что это возможно, здесь такие опытные специалисты! – поделилась чувствами Надежда. – Лечение поможет Дане лучше говорить, окрепнут мышцы, его рука будет работать лучше. Мы рады любому, даже маленькому изменению".

Стоимость курса – 250 тысяч рублей. Семья не имеет средств для оплаты лечения. Поддержать Даниила и других подопечных фонда можно, отправив SMS-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, "250"). С другими способами помочь вы можете ознакомиться по ссылке.