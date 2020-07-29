Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Официальное объявление итогов IV премии ECO BEST AWARD – независимой общественной награды, вручаемой российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, – состоялось 17 июля.
Соблюдение экологических стандартов особо важно для компаний, чья деятельность связана с активным потреблением природных ресурсов. Проблема сохранения окружающей среды уже давно является острой социальной проблемой, требующей внимания как обычных граждан, так и организаций, обладающих ресурсами для ее устранения.
В этом году экспертным советом Премии были отмечены компании, которые вносят неоспоримый вклад в развитие осознанного потребления благодаря реализации социальных инициатив и внедрению эффективных экосистем: МТС, Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД", ГК "ЭКОЦЕНТР", МИА "Россия сегодня", Nord Stream 2 AG, СУЭК-Красноярск,сеть магазинов Fix Price.
Минимизация экологического следа является отличным показателем развития ответственного бизнеса. "Greenway выступает за сохранение природы: восстанавливает леса, уничтоженные пожарами, принимает на переработку собственные товары, давая им вторую жизнь, и заботится о животных. Мы создаем не просто товары для жизни, а настоящую экопродукцию для осознанного потребления. С 2020 года компания оказывает постоянную финансовую поддержку АНО "Научно-экологическому Центру Спасения дельфинов "Дельфа", – рассказала об успехах Greenway в области экологии генеральный директор компании Светлана Семенова.
Общими усилиями экоактивистов и социально ответственных компаний число последователей eco-friendly образа жизни растет из года в год – тренд на экологичность заставляет потребителя задуматься не только о том, из чего создан продукт, но и что с ним будет после использования. Удовлетворение спроса этого взыскательного потребителя – приоритетная задача прогрессивного ретейла.
Конечно, еще далеко не все B2C компании осознали новую реальность, но число тех, кто это понимает и идет навстречу клиенту, увеличивается во всех сегментах – от масс-маркета до премиальных брендов. Лучшими в этом, по мнению экспертов Премии, стали Гринкосметик Групп, Greenway, Organic Kitchen, Faberlic, Essity (Торговая марка Tork), Greenworks, НЕОЛаб, ТМ "GREEN LOVE", Мирра-М, СПП "Юг", Мастерская Олеси Мустаевой.
"Мы очень рады, что жюри ECO BEST AWARD отметили линейку Tork Xpressnap в номинации "Продукт года". Сегодня это одна из самых экологичных систем для салфеток на рынке, которая позволяет минимизировать количество отходов. Забота о природе – один из приоритетов компании Essity, и мы делаем все, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким экологическим стандартам",– прокомментировал успех Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.
Екатерина Лобасова, бренд-директор отдела "Бытовая химия" компании Faberlic, сообщила о новом бренде бытовой химии: "Мы благодарим жюри Премии ECO BEST AWARD за высокую оценку продуктов линии Home Gnome Greenly. Home Gnome Greenly – это не только эффективные, но и экологичные средства. В рамках этой серии мы используем подлежащую переработке упаковку, которая частично состоит из вторичных материалов. Мы рады, что наши клиенты поддерживают компанию Faberlic в общем деле – заботе об окружающей среде!"
В этом году итоги Премии были подведены в вынужденном заочном формате – организаторам пришлось отказаться от ставшего уже традиционным Фестиваля ECO LIFE FEST. "Такое решение далось нам нелегко, однако здоровье каждого из наших гостей превыше всего. Мы надеемся, что в следующем году эпидемиологическая обстановка позволит нам вернуться к привычному формату, и мы с новыми силами при поддержке наших партнеров организуем самый масштабный в нашей истории фестиваль, вовлекая еще больше небезразличных граждан в дело сохранения природы",– поделилась планами на будущее директор Премии Елена Хомутова.
В состав экспертного совета Премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Премия проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения города Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор – Фонд "Социальные проекты и программы".
Премия проводится при информационной поддержке журналов "Профиль", "Эксперт", "Устойчивый бизнес", "Стратегия", "Национальный банковский журнал", "Наука и жизнь", RussianBusinessGuide, "Работница", "Справочник эколога", "ЭкоГрад", "Аналитический банковский журнал", "RUБЕЖ", газеты "Наша версия", порталов "Гарант", Recycle, "Бизнес и общество", "Финам", "Заповедная Россия", "Агентство независимой журналистики", "Ева.ру", "Утро.ру", Promportal.su, "Арктика", Stoneforest, Teleprogramma.pro, iXBT, Elec.ru, OrganicWoman, The Dairy News, "Политика сегодня", телеканала "Про Бизнес".
Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение
На Украине заявили об угрозе региональной безопасности