Экспертным советом Премии были отмечены компании, которые вносят неоспоримый вклад в развитие осознанного потребления благодаря реализации социальных инициатив и внедрению эффективных экосистем

Официальное объявление итогов IV премии ECO BEST AWARD – независимой общественной награды, вручаемой российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, – состоялось 17 июля.

Соблюдение экологических стандартов особо важно для компаний, чья деятельность связана с активным потреблением природных ресурсов. Проблема сохранения окружающей среды уже давно является острой социальной проблемой, требующей внимания как обычных граждан, так и организаций, обладающих ресурсами для ее устранения.

В этом году экспертным советом Премии были отмечены компании, которые вносят неоспоримый вклад в развитие осознанного потребления благодаря реализации социальных инициатив и внедрению эффективных экосистем: МТС, Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД", ГК "ЭКОЦЕНТР", МИА "Россия сегодня", Nord Stream 2 AG, СУЭК-Красноярск,сеть магазинов Fix Price.

Минимизация экологического следа является отличным показателем развития ответственного бизнеса. "Greenway выступает за сохранение природы: восстанавливает леса, уничтоженные пожарами, принимает на переработку собственные товары, давая им вторую жизнь, и заботится о животных. Мы создаем не просто товары для жизни, а настоящую экопродукцию для осознанного потребления. С 2020 года компания оказывает постоянную финансовую поддержку АНО "Научно-экологическому Центру Спасения дельфинов "Дельфа", – рассказала об успехах Greenway в области экологии генеральный директор компании Светлана Семенова.

Общими усилиями экоактивистов и социально ответственных компаний число последователей eco-friendly образа жизни растет из года в год – тренд на экологичность заставляет потребителя задуматься не только о том, из чего создан продукт, но и что с ним будет после использования. Удовлетворение спроса этого взыскательного потребителя – приоритетная задача прогрессивного ретейла.

Конечно, еще далеко не все B2C компании осознали новую реальность, но число тех, кто это понимает и идет навстречу клиенту, увеличивается во всех сегментах – от масс-маркета до премиальных брендов. Лучшими в этом, по мнению экспертов Премии, стали Гринкосметик Групп, Greenway, Organic Kitchen, Faberlic, Essity (Торговая марка Tork), Greenworks, НЕОЛаб, ТМ "GREEN LOVE", Мирра-М, СПП "Юг", Мастерская Олеси Мустаевой.

"Мы очень рады, что жюри ECO BEST AWARD отметили линейку Tork Xpressnap в номинации "Продукт года". Сегодня это одна из самых экологичных систем для салфеток на рынке, которая позволяет минимизировать количество отходов. Забота о природе – один из приоритетов компании Essity, и мы делаем все, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким экологическим стандартам",– прокомментировал успех Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.

Екатерина Лобасова, бренд-директор отдела "Бытовая химия" компании Faberlic, сообщила о новом бренде бытовой химии: "Мы благодарим жюри Премии ECO BEST AWARD за высокую оценку продуктов линии Home Gnome Greenly. Home Gnome Greenly – это не только эффективные, но и экологичные средства. В рамках этой серии мы используем подлежащую переработке упаковку, которая частично состоит из вторичных материалов. Мы рады, что наши клиенты поддерживают компанию Faberlic в общем деле – заботе об окружающей среде!"

В этом году итоги Премии были подведены в вынужденном заочном формате – организаторам пришлось отказаться от ставшего уже традиционным Фестиваля ECO LIFE FEST. "Такое решение далось нам нелегко, однако здоровье каждого из наших гостей превыше всего. Мы надеемся, что в следующем году эпидемиологическая обстановка позволит нам вернуться к привычному формату, и мы с новыми силами при поддержке наших партнеров организуем самый масштабный в нашей истории фестиваль, вовлекая еще больше небезразличных граждан в дело сохранения природы",– поделилась планами на будущее директор Премии Елена Хомутова.

В состав экспертного совета Премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Премия проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения города Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор – Фонд "Социальные проекты и программы".

Премия проводится при информационной поддержке журналов "Профиль", "Эксперт", "Устойчивый бизнес", "Стратегия", "Национальный банковский журнал", "Наука и жизнь", RussianBusinessGuide, "Работница", "Справочник эколога", "ЭкоГрад", "Аналитический банковский журнал", "RUБЕЖ", газеты "Наша версия", порталов "Гарант", Recycle, "Бизнес и общество", "Финам", "Заповедная Россия", "Агентство независимой журналистики", "Ева.ру", "Утро.ру", Promportal.su, "Арктика", Stoneforest, Teleprogramma.pro, iXBT, Elec.ru, OrganicWoman, The Dairy News, "Политика сегодня", телеканала "Про Бизнес".