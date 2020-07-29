Несколько известных актрис уже стали частью труппы прославленного театра

Ирина Линдт, Алика Смехова и Алиса Гребенщикова вступают в актерский коллектив МХАТ имени М. Горького в новом театральном сезоне.



У каждой из актрис своя история с театром, у каждой свои отношения и свой творческий роман.

Ирина Линдт в декабре 2019 года блестяще сыграла роль зажигательной Любови Орловой, исполнив песню "Журчат ручьи" в концерте-спектакле Московского художественного академического театра имени М. Горького "Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья" Дмитрия Минченка и Геннадия Кагановича с участием актеров МХАТ, состоявшийся на его Большой сцене. Уже 17 и 18 сентября зритель сможет увидеть неподражаемую Ирину в качестве актрисы труппы театра в главной роли премьеры "Красный Моцарт", которой Московский художественный академический театр имени М. Горького откроет новый театральный сезон.

"В этом театре меня привлекает многогранность, разноплановая репертуарная политика, включающая такие пьесы как "Три сестры", "Синяя птица", – рассказала Линдт. – Это особая миссия – сохранить такие спектакли в репертуаре, и с ней с успехом справляется МХАТ под руководством нынешнего руководителя Эдуарда Боякова".

Актриса проработала в театре на Таганке 20 лет, свое решение о смене сцены называет взвешенным и продуманным. "Театр должен быть твоим домом, твоей энергией", – призналась Ирина.

Алиса Гребенщикова называет МХАТ имени М. Горького "пространством чистого творчества", свободным от каких-либо предрассудков, а Эдуарда Боякова – режиссером, которого отличает особое чувство правды. Когда-то мхатовский спектакль "Ее друзья" по пьесе Розова так сильно впечатлил актрису, что не оставил сомнений в том, куда поступать после института. Работа во МХАТ продлилась тогда два года и осталась для Алисы "плодотворным, но очень краткосрочным романом". Наверняка новые взаимоотношения актрисы и театра будут длительными и яркими, ее биографию пополнят новые роли, которые уже не отпустят Гребенщикову с легендарной сцены.

Алика Смехова – яркая часть этого трио – также войдет в труппу МХАТ имени М. Горького уже осенью этого года. Актриса, певица и телеведущая, окончившая музыкальный факультет ГИТИС, станет прекрасным дополнением театра с его оригинальными решениями, такими как объединять музыку, поэзию и танец. И точно, что работа во МХАТ имени М. Горького станет одной из самых ярких страниц творческой биографии Алики.

Новые актрисы труппы МХАТ – Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и Алика Смехова – уже репетируют в новом спектакле "Некурортный роман", премьера которого состоялась зимой 2020 года в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Документально-музыкальный спектакль "Некурортный роман" московский зритель сможет увидеть уже 9 и 10 октября на Большой сцене МХАТ имени М. Горького. В основу спектакля легли реальные истории разных женщин о подлинном, вечном и мимолетном, рассказанные Ириной Линдт, Алисой Гребенщиковой, Аликой Смеховой, Лидией Кузнецовой, Ларисой Некипеловой, Анной Галиновой и Елизаветой Базыкиной.

Спектакль готовят режиссеры Сергей Глазков и Эдуард Бояков, художник-постановщик Александр Цветной, видео-художник Максим Чепухалин.