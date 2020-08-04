Лауреаты и гости собрались на церемонии вручения независимой награды

В отеле Hilton GardenInn Moscow New Riga 30 июля 2020 года состоялась официальная церемония награждения лауреатов седьмой ежегодной Премии "Спорт и Россия-2020".



Это общественно-значимое событие, которое способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта. Ежегодно Премия собирает ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России для признания их достижений и вручения независимой награды.

По традиции, мероприятие началось с деловой части программы – форума #БизнесСпортИнвестиции, который уже стал неотъемлемой частью Премии и важной площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия профессионального сообщества.

В рамках форума состоялся круглый стол "Массовый спорт и решение WADA о санкциях в отношении России". Модератором выступил Николай Яременко, главный редактор газеты "Советский спорт". Он обсудил со спикерами Маргаритой Пахноцкой, заместителем генерального директора РУСADA и Юрием Постригай, олимпийским чемпионом по гребле на байдарках, текущую ситуацию с решениями WADA в России, почему дело Лысенко существенно повлияло на восстановление Российской легкой атлетики и какие последствия прецедент WADA будет иметь для российского спорта.

Центральной на форуме стала тема "Влияние пандемии на спортивную индустрию". Организаторы крупных соревнований и представители беттинга обсудили потери и приобретения бизнеса, последствия отмены спортивных мероприятий и состояние спорта после пандемии.

Заместитель генерального директора БК "Лига ставок" Игорь Столяров в своем выступлении сказал, что пандемия имеет не только негативные последствия – она показала нам слабые стороны спортивной индустрии и стала стимулом для быстрого развития в digital сфере. Завершая дискуссию, модератор Анатолий Волосов, преподаватель Российского международного олимпийского университета и руководитель проекта "Футбол.Хоккей", отметил, что все сферы спортивного бизнеса взаимосвязаны между собой и необходим поиск совместного решения выхода из кризиса.

Своим мнением о влиянии пандемии на любительский спорт и необходимости его дальнейшего развития и поддержки поделилась генеральный директор Лиги женского хоккея Оксана Егорова: "Абсолютным приоритетом Лиги женского хоккея является возможность предоставления спортивной платформы для интенсивного развития любительского женского хоккея и популяризации здорового образа жизни. К сожалению, в столь непростые времена для нашей страны, любительские женские команды, лишенные этой платформы, остаются без надежды на дальнейшее развитие. Мы искренне надеемся, что, оказавшись лауреатом столь престижной премии "Спорт и Россия", сможем обратить более пристальное внимание общества на проблемы финансирования любительского женского спорта".

После окончания деловой части программы лауреаты и гости Премии собрались на церемонии вручения независимой награды, которую вел известный российский комментатор, трехкратный обладатель ТЭФИ Виктор Гусев.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в проведение премии "Спорт и Россия". В первую очередь, это перенесение даты мероприятия, сокращение числа участников и гостей, соблюдение необходимых мер предосторожности и многое другое. Но главное осталось неизменным – собрались представители компаний, которые, несмотря на все трудности, продолжают заниматься важным делом – поддержкой спорта.

Лауреатами премии "Спорт и Россия -2020" стали такие компании, как БК "Леон", гостиничный комплекс "Имеретинский", АГТ, NL International, сеть фитнес-клубов X-Fit в России, Континентальная хоккейная лига, ПАО "Ростелеком", бренд G-Drive сети АЗС "Газпромнефть" с кейсом про вручение награды футболисту ФК "Зенит" Малкому, ALEX FITNESS, Детская школа плавания "Океаника", БК Мелбет, БК Betcity, Школа плавания №1, Performancefood, БК "Лига ставок", курорт премиум-класса в Крыму Mriya Resort & SPA, "Формула Теннис & Хоккей", Спортивный клуб #Эваучитплавать,школа йоги DO YOGA, Сквош-клуб Citysquash,Yota, Страховой дом ВСК, а также фитнес-блогер Дмитрий Путылин.

"Спорт занимает особое место в жизни нашей компании. Мы начали активно развивать это направление еще в 2017 году. И вот уже третий год подряд наша компания становится лауреатом премии "Спорт и Россия". На этот раз мы получаем награду в номинации "Лучший маркетинговый проект по поддержке регионального и федерального спорта в России" – за сотрудничество с ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Салават Юлаев"", – отметил генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.

Еще одной компанией, которой третий год удается удерживать лидирующие позиции в своей сфере, является БК "Леон". "Мы очень рады в третий раз подряд получить столь престижную премию за вклад в развитие спорта в России. Наша компания постоянно развивается и стремится к совершенствованию во всех направлениях. Приятно, что спорту в стране на самом высоком уровне уделяется много внимания, а наша задача - активно способствовать его популяризации", – прокомментировала победу команда БК "Леон".

Отбор лучших проходил в десяти категориях, таких как "Профессионалы спорта и здорового образа жизни", "Спортивные товары и услуги", "Корпоративные социально-спортивные проекты", "Спонсорские спортивные проекты", "Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни" и другие. Особое внимание в этом году уделили категории "Спортивные товары и услуги". Эксперты отмечают, что современные рынки спортивных товаров и услуг характеризуются быстрым развитием и обострением конкуренции.

Напряженную борьбу за потребителей, зрителей, покупателей и пользователей интернета одновременно ведут десятки и сотни тысяч производителей. Внутри огромной массы компаний спортивной индустрии и смежных отраслей происходит непрерывное движение: одни предприятия улучшают свои позиции, другие напротив. В такой ситуации, центральной задачей менеджмента каждой компании является ее успешная работа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и сохранение на надлежащем уровне ее конкурентоспособности. Решить эту сложную задачу можно, своевременно реагируя на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде компании, и внедряя инновации.

"Для нас важно, что продукция, которую разрабатывает компания NL International, не только помогает вести здоровый образ жизни, но и делать здоровое питание и спорт настоящим трендом. Особенно ценно, что наш продукт признан экспертами премии "Спорт и Россия" и стоит в ряду инновационных. Для всей команды NL получение статуса лауреата премии "Спорт и Россия" – это еще одна мотивация для дальнейшего развития. Мы действительно гордимся тем, что делаем", – подчеркнула генеральный директор NL International Олеся Баль.

Активно обсуждается тема продвижения инновационных идей и в сфере фитнес-услуг. "Идеология фитнеса схожа во всех компаниях, работающих в этой сфере, – движение должно быть обязательной частью жизни современного человека. А вот инновации – то, что делает фитнес-продукт действительно уникальным и актуальным. Благодаря созданной и запатентованной нашими экспертами системе тренировочных методик SmartFitness фитнес X-Fit гармонизирует тело через обучение качественному движению. И это здорово: знать, что такие функциональные инструменты работы с организмом существуют и демонстрируют отличные результаты", – сообщила Ольга Чинёнова, пиар-директор сети фитнес-клубов X-Fit в России.

Следующей тенденцией в сфере услуг в области спорта является создание продуктов спортивного питания. Такое питание полезно тем, что в нем содержатся элементы, которые нельзя восполнить полностью, тренируясь с полноценной нагрузкой. Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пика популярности оно еще не достигло.

"С каждым годом все больше людей выбирают здоровый образ жизни. Один из главнейших его факторов – правильное питание. Ежедневно, вот уже на протяжении пяти лет, сервис PerformanceFood доставляет десятки программ здорового питания своим клиентам – это и спортивное питание, и диетическое меню, а также индивидуальные программы. Благодаря работе высококвалифицированных диетологов и шеф-поваров мы можем с легкостью доказать, что правильное питание – это не только полезно, но еще и очень вкусно. Мы верим, что здоровый образ жизни, спорт и правильное питание станут еще популярнее в нашей стране, и искренне рады быть в числе победителей премии "Спорт и Россия", – признался Артур Зеленый, основатель бренда PerformanceFood.

Помимо инноваций и спортивного питания одним из самых интересных вызовов будущего является построение отношений с потребителями. Исследования говорят о том, что современный человек теряет способность концентрироваться. Важную роль в этом сыграло развитие социальных медиа – главного феномена XXI века. Они полностью изменили привычки пользователей, их интересы и каналы потребления контента.

Теперь и правообладателям, и площадкам приходится бороться за внимание потребителя, который постоянно отвлечен. Эта ситуация с одной стороны создает неопределенность будущего, а с другой открывает большие возможности.

Как найти своего потребителя и через какие каналы коммуникации вести с ним диалог компаниям, особенно если это касается детей, ответил Владимир Серов, глобальный директор программы "Футбол для дружбы": "Футбол для дружбы" сегодня – самая крупная и многонациональная детская социальная программа в мире. Ее участники говорят на 80 языках и расположены во всех часовых поясах планеты. В новом сезоне современные технологии позволят участникам приобрести уникальный опыт командного взаимодействия, доступность и захватывающая игровая механика дадут возможность привлечь в программу гораздо большую аудиторию".

Еще одним важным проектом для детей, направленным на развитие юношеского спорта и созданный в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов, является Социальный проект Страхового дома ВСК и Игоря Акинфеева "Пенальти". "Социальная ответственность – важное направление деятельности нашей компании. Следуя этой миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие талантливым детям, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. Этот большой федеральный проект нашел народный отклик. Он уже сейчас помогает развитию юношеского спорта и здорового образа жизни. Мы рады поддержать юных спортсменов, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала", – прокомментировал Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового дома ВСК.

Принять участие в Премии "Спорт и Россия" может любая компания, деятельность которой направлена на развитие и поддержку спорта. В России существуют компании, занимающие лидерские позиции в спортивной бизнес-индустрии. Так, в апреле пресс-служба Минспорта РФ назвала девять организаций в сфере физической культуры и спорта, которые вошли в перечень системообразующих предприятий российской экономики, их годовая выручка превышает 500 млн рублей. Однако, несмотря на это, каждый год появляются новые компании, сумевшие завоевать внимание аудитории в первый год и стать победителями премии.

"Мы рады стать лауреатом премии "Спорт и Россия 2020" в номинации "Открытие года". Высокая награда для нас является свидетельством признания заслуг нашей команды и доказательством верного вектора развития", – высказался о победе руководитель направлений Brand& PR БК Мелбет Роман Кожевников. – Мы уверены, что это первый шаг к большим победам и возможности изменить мнение о беттинге в РФ".

В качестве почетных гостей на мероприятие приехали звезды российского футбола – Дмитрий Сенников и Александр Филимонов.