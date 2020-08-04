Мониторить, где находится товар, не обязательно, но крайне желательно

За последние десять лет количество отправленных и полученных посылок увеличилось в разы, и спасибо за это стоит сказать не почте как таковой, а онлайн-коммерции, которая сделала удаленный шопинг выгодным для всех.

Ежедневно сотни транспортных служб везут миллионы грузов от продавцов покупателям – из Китая, Европы и США, между мегаполисами нашей страны и за ее пределы, из столицы в регионы и так далее. На службе у покупателей работают и государственные почтовые сервисы, и сторонние службы.

Зачем отслеживать?

Отслеживание посылок – задача не обязательная, но крайне желательная. Во-первых, для личного спокойствия и понимания сроков прибытия. Особенно если груз ценный, и будет очень обидно, если он где-то застрянет на неопределенный срок. Такое, учитывая количество посылок, особенно в периоды пиковых нагрузок на ТК и таможни, случается.

Во-вторых, для оперативных претензий к отправителю в случае подозрений на мошенничество или недобросовестный сервис – это тоже исключать в реалиях рынка нельзя. В-третьих, для возврата средств и урегулирования конфликтов, если что-то пойдет не так.

Как отслеживать?

Есть несколько современных методов отслеживания. Для начала – сервисы, позволяющие определить местонахождения посылки, которые предлагают крупные торговые площадки и сетевые магазины. Как правило, опция работает через личный кабинет и показывает лишь краткую информацию о посылке и дате предполагаемого прибытия. Скорость обновления информации о местонахождении груза, как правило, оставляет желать лучшего.

Также есть сервисы по отслеживанию посылок по трек-номерам и у транспортных компаний. Даже у государственной почты есть нечто подобное. Минус этого метода – сложности с взаимопониманием между разными перевозчиками, если посылку везут сразу несколько компаний, тем более в разных странах (если отправление международное). Не исключено, что конкретный сервис не будет работать с трек-номером другой ТК.

Третий метод самый удобный – это сторонние сервисы, которые сами не возят посылки, но дают возможность узнать о них все, что нужно. Независимо от перевозчика и формата номера. Такие сервисы, как например Posylka.net, собирают информацию от 800 почтовых служб со всего мира, чтобы выдавать данные по трек-коду в понятном и удобном формате. Наличие приложения и расширения для браузера (подойдет для тех, кто часто отправляет-получает посылки) становится дополнительным плюсом.