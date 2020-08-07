Фестиваль еды "ВКУСНО!" приглашает всех

Фестиваль еды "ВКУСНО!" приглашает всех
Фото: Пресс-служба
В Москве пройдет кулинарный праздник для всей семьи

Вы знаете все о здоровом питании? Обожаете готовить? Или просто любите вкусно поесть? В таком случае не проходите мимо. Фестиваль еды "ВКУСНО!" приглашает всех любителей вкусной и полезной еды на гастрономический праздник для всей семьи.

Мероприятие состоится 8 августа 2020 года в самом большом фудмолле Европы – "Депо" Москва. "Депо" – это 11 тыс. кв. м, 75 различных концепций, бар с двумя большими залами, 140 продуктовых лавок – и речь пока только об одном здании, а всего их пять. Здесь каждый найдет еду по душе.

Программа фестиваля будет насыщенной. Для начала гостей ждут выступления от известных блогеров:

– блогер Дмитрий Путылин развеет самые известные мифы современных нутрициологов и расскажет, что такое здоровье и как на него влияет то, что мы едим;

– Регина Доктор – врач-диетолог, нефролог и известный блогер – откроет свои секреты здорового питания в большом городе.

Продолжит программу настоящая кулинарная битва. Лучшие шеф-повара Москва и известные фудблогеры встретятся на одной кухне и покажут, как самое простое блюдо превратить в произведение искусства.

Темы мастер-классов:

 – приготовление пасты с участием шеф-повара Ильи Мищенко и фудблогера Валерии Васеневой;

– "Летний обед" с участием шеф-повара Ольги Суздалкиной и фудблогера Анесто Шайнидиса;

 -  "Правильные десерты" с участием шеф-повара Артема Волчека и фудблогера Кристины Трофимовой.

Также в течение всего фестиваля будут проходить дегустации вкуснейших блюд и розыгрыши подарков от партнеров фестиваля.

В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов премии "Здоровое питание" – ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 17:00 по адресу: фудмолл  "Депо" Москва (г. Москва, ул. Лесная, д. 20, стр.3).

Вход свободный. 

Расписание и подробная информация – на странице https://www.facebook.com/vkusnofest/ и на сайте http://polpit.ru/forum.

Евгения КОХАН

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