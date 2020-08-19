Второй Всероссийский инвестиционный сабантуй стартует в Башкирии 19 августа

Благодаря открытию границ в Сибай, кроме участников, из всех регионов страны прибывают иностранные делегации. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство республики Башкортостан.



"Цель и задача форума простые: мы хотим дать энергию и дальше работать по развитию экономики Зауралья. Сейчас важно переходить в плоскость реальных дел", – такие задачи обозначил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседание "INNOREGION: города, в которых хочется жить". Модератором выступит главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Эксперты обсудят создание мобильных и умных городов, отвечающих всем запросам общества и быстро реагирующих на проблемы внутригородской среды. На мероприятии будет представлен региональный рейтинг качества жизни, участники оценят отечественные и международные практики в модернизации городской среды, расскажут об опыте республики Башкортостан как территории интенсивного развития.

"Башкирия – это один из самых динамичных регионов России по созданию комфортных условий для бизнеса. Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2020 год Башкортостан поднялся вверх на семь позиций и находится уже на девятом месте. По мнению экспертов и предпринимателей, здесь разработана одна из лучших программ поддержки экономики регионального уровня. Республика имеет колоссальный потенциал и опыт, который стоит перенимать и внедрять на других территориях нашей страны", – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В рамках Инвестсабантуя эксперты подискутируют в девяти тематических секциях, на совещании по запуску национальной социальной инициативы в Башкортостане, в стратегической сессии глав городов и районов РБ по инвестиционному климату и в ходе Инвестчаса. К подписанию планируются 26 соглашений (инвестиционные, соглашения о намерениях, договоры о сотрудничестве).

Актуальной станет секция "Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона". Мероприятие объединит широкую аудиторию представителей некоммерческих туристических организаций и бизнес-сообщества туриндустрии, федеральных и региональных чиновников, известных экспертов, общественных деятелей, международных инвесторов для обсуждения актуальных вопросов, касающихся развития въездного и внутреннего туризма в российских городах и регионах.

Одна из секций посвящена развитию моногородов. Эта тема волнует многих участников. В частности, город проведения форума – Сибай – сегодня претендует на получения статуса "моногорода". Он носит неформальное название "Столица башкирского Зауралья".

Население города Сибай – всего 64 тысячи человек, и это, пожалуй, самый маленький город в России, принимающий форумы всероссийского масштаба.

"Моногорода Башкортостана – одни из самых активных моногородов страны. Нам вместе есть чем гордиться: при поддержке Фонда в Белебее и Кумертау созданы новые производства, около тысячи человек обеспечены новыми рабочими местами со стабильной зарплатой. Мы вместе развиваем в городах туризм, создаем "места притяжения". Уверена, впереди еще много совместных ярких проектов, которые позволят моногородам республики и дальше процветать", – отметила Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов.

В рамках секции эксперты также обсудят, какие этапы в развитии моногорода нужно пересмотреть, а какие мероприятия необходимо реализовать на монотерриториях для повышения качества городской среды и развития экономики.

Также тематические блоки будут посвящены обмену практиками устойчивого развития, региональным СМИ как инструментам инвестиционного развития, цифровым решениям для городов, башкирскому стилю и новым форматам развития экспорта.

К участию в деловой программе Инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных органов, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели.

Среди них генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров, посол Доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО от России Вероника Пешкова, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, директор Travel Business School, главный эксперт WorldSkills в компетенции "Туроператорская деятельность" Анна Гуринчук, заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Башкортостан Рустам Муратов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов, президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, вице-президент Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства Алексей Волков, директор "The Boston Consulting Group" Антон Степаненко, продюсер "Первый канал. Всемирная сеть", телеканала "Поехали!" Руслан Насыпов, глава брендовой одежды "Naumi", "ODRI" Светлана Коннова, представители зарубежных компаний, российского бизнес-сообщества, главы инвестиционных комитетов.

Во второй день форума – 20 августа – в рамках Инвестсабантуя состоится закладка камня на месте строительства круглогодичного оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ и гастрономический фестиваль "Гусь и мед". Фестиваль объединит производителей гусиной продукции республики и зарубежья, поможет наладить взаимодействие и расширит границы по обмену опытом. Гости мероприятия получат возможность совершить увлекательное кулинарное путешествие и насладиться этническим разнообразием традиций.