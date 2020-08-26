Кому достанется приз "Русского поля"

Кому достанется приз "Русского поля"
Фото: Пресс-служба
Жюри и народное голосование определят сильнейших участников фестиваля

В субботу, 29 августа, со сцены Государственного бюджетного учреждения культуры "Московский государственный академический театр танца "Гжель" (улица Свободы, дом 10) с 11:30 до 20:10 пройдет онлайн-трансляция IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле", посвященного Году памяти и славы.

Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Фото: Пресс-служба

В этом году крупнейший праздник фольклорной культуры станет уникальным по формату и числу участников – впервые за главный приз "Русского поля" борются представители не только регионов России и стран СНГ, но и Европы. В связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий организаторами было принято решение провести фестиваль в формате онлайн.

Фото: Пресс-служба

Авторитетное жюри определило топ-10 финалистов в каждой из шести конкурсных номинаций, которые выйдут в прямой эфир фестиваля. Трансляция финала, во время которого будут определены победители, пройдет 29 августа с 11:30 до 17:00 на официальном сайте фестиваля и в группе во "ВКонтакте". Кроме того, с 3 июля на официальном сайте "Русского поля" проходит народное голосование, победители которого также станут известны в день праздника.

Фото: Пресс-служба

С 17:00 до 18:00 зрителей онлайн-трансляции ждет мастер-класс приготовления редких блюд русской кухни от шеф-повара ресторана "Пироги, вино и гусь" Александра Журкина.

Заключительным событием фестиваля станет красочный гала-концерт с участием таких звезд, как Василий Лановой, Лариса Долина, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров, Алексей Петрухин и группы "Губерния"и "ПятеRо", Этери Бериашвили (полуфиналистка шоу "Голос") и Леван Пхаладзе, Диана Анкудинова (победительница проекта "Ты супер!") и, конечно, коллектив Театра танца "Гжель". Ведущий гала-концерта – народный артист России Артем Каминский.

Фото: Пресс-служба

Гала-концерт "Русского поля", помимо официального сайта и группы во "ВКонтакте", будут транслировать телеканал "ТВ Мир" и онлайн-кинотеатр TVzavr с 18:00 до 20:10. Особыми гостями вечера станут московские врачи.

Кроме того, во время гала-концерта состоится фиксация рекорда "Царь-поднос в стиле жостовской росписи".

Фото: Пресс-служба

"Убежден, что в этом году, благодаря уникальному онлайн-формату, фестиваль "Русское поле" сможет удивить своих участников и гостей. Мы постараемся сохранить теплую и добрую атмосферу праздника, порадуем зрителей новым рекордом и яркими концертными номерами и, конечно, покажем, как велико число поклонников славянского искусства не только в нашей стране, но и за ее пределами. Приглашаю всех посмотреть финал фестиваля и поучаствовать в народном онлайн-голосовании", – отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Евгения КОХАН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей