Жюри и народное голосование определят сильнейших участников фестиваля

В субботу, 29 августа, со сцены Государственного бюджетного учреждения культуры "Московский государственный академический театр танца "Гжель" (улица Свободы, дом 10) с 11:30 до 20:10 пройдет онлайн-трансляция IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле", посвященного Году памяти и славы.

Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В этом году крупнейший праздник фольклорной культуры станет уникальным по формату и числу участников – впервые за главный приз "Русского поля" борются представители не только регионов России и стран СНГ, но и Европы. В связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий организаторами было принято решение провести фестиваль в формате онлайн.

Авторитетное жюри определило топ-10 финалистов в каждой из шести конкурсных номинаций, которые выйдут в прямой эфир фестиваля. Трансляция финала, во время которого будут определены победители, пройдет 29 августа с 11:30 до 17:00 на официальном сайте фестиваля и в группе во "ВКонтакте". Кроме того, с 3 июля на официальном сайте "Русского поля" проходит народное голосование, победители которого также станут известны в день праздника.

С 17:00 до 18:00 зрителей онлайн-трансляции ждет мастер-класс приготовления редких блюд русской кухни от шеф-повара ресторана "Пироги, вино и гусь" Александра Журкина.

Заключительным событием фестиваля станет красочный гала-концерт с участием таких звезд, как Василий Лановой, Лариса Долина, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров, Алексей Петрухин и группы "Губерния"и "ПятеRо", Этери Бериашвили (полуфиналистка шоу "Голос") и Леван Пхаладзе, Диана Анкудинова (победительница проекта "Ты супер!") и, конечно, коллектив Театра танца "Гжель". Ведущий гала-концерта – народный артист России Артем Каминский.

Гала-концерт "Русского поля", помимо официального сайта и группы во "ВКонтакте", будут транслировать телеканал "ТВ Мир" и онлайн-кинотеатр TVzavr с 18:00 до 20:10. Особыми гостями вечера станут московские врачи.

Кроме того, во время гала-концерта состоится фиксация рекорда "Царь-поднос в стиле жостовской росписи".

"Убежден, что в этом году, благодаря уникальному онлайн-формату, фестиваль "Русское поле" сможет удивить своих участников и гостей. Мы постараемся сохранить теплую и добрую атмосферу праздника, порадуем зрителей новым рекордом и яркими концертными номерами и, конечно, покажем, как велико число поклонников славянского искусства не только в нашей стране, но и за ее пределами. Приглашаю всех посмотреть финал фестиваля и поучаствовать в народном онлайн-голосовании", – отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.