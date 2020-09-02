Где можно провести свободное время в столице - в обзоре "Утро.ру"

Исторически "зелеными театрами" называли концертные площадки, утопающие в зелени посреди парка. Отсюда Зеленый театр на ВДНХ и в парке Горького. На самом деле в Москве немало открытых площадок, которые по своему месторасположению смело могли бы носить звание "зеленых". "Утро.ру" собрало для своих читателей главные летние сцены города.

Зеленый театр на ВДНХ

Это одна из любимых концертных площадок москвичей и гостей города с 1939 года. Обновленный и открытый в 2014 году после почти 30 лет запустения Зеленый театр снова радует посетителей ВДНХ концертами, спектаклями, музыкальными постановками, стендап-шоу, кинопоказами. Летом здесь царит неповторимая атмосфера: архитектура самого театра напоминает французский замок, утопающий в зелени, а чуть дальше, чем в двух шагах, находятся все достопримечательности главной выставки страны. В течение последних сезонов с аншлагами на сцене Зеленого театра прошли выступления Бориса Гребенщикова, Юрия Башмета, Константина Хабенского, Дианы Арбениной, Наргиз, театра Станиславского и Немировича-Данченко и других.

Зеленый театр в парке Горького

Этот "брат" Зеленого театра на ВДНХ, построенный в 1957 году по случаю Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и по сей день остается одной из главных городских площадок для проведения концертов, спектаклей и фестивалей. Здесь выступали многие топовые артисты из России и других стран – от Петра Налича до Limp Bizkit.

Аптекарский огород

Слушать шедевры мировой музыки посреди оранжереи – звучит как мечта эстета. Опера, фортепианные концерты или классические композиции в свежих аранжировках: здесь происходит лучший из возможных синтезов – природы и искусства.

Парк "Красная Пресня"

Сцена парка по праву может называться "зеленой" концертной площадкой – находящаяся будто на отдельном островке парка, она не первый год становится излюбленным местом для выступления танцевальных коллективов и популярных музыкальных исполнителей. Здесь же проходят различные мастер-классы, а в День города, 5 – 6 сентября, на сцене разместится площадка интеллектуальной игры QUIZARENA.

Музей-усадьба "Архангельское"

В Москве есть свой Версаль, да не простой – здесь, на просторной территории парка, на летней сцене у "Колоннады" регулярно проходят летние мероприятия: фестиваль итальянской культуры "ТЬЕПОЛО-fest", легендарный музыкальный фестиваль "Усадьба-LIVE". Также в самой "Колоннаде" устраиваются концерты классической музыки.

Сад "Эрмитаж"



Сад в центре Москвы вобрал себя все самое лучшее и от парка, и от мегаполиса: на местной сцене регулярно проходят концерты, в том числе благотворительные, дни культур разных стран – Великобритании, Грузии, Греции и других. В парке проводят пикники и кинопоказы. При этом в десяти минутах пешком – сразу несколько центральных станций метро.

