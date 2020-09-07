В спектакле кроме актеров труппы участвуют приглашенные артисты, знакомые зрителю как по постановкам на сцене, так и по телеэкрану

Театр армии приглашает 8, 18, 20 и 27 сентября на премьеру спектакля "Леди на день" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана. На Большой сцене – один безумный день из жизни американского города, день, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.

Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им и невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.

Луиза выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом – графом Ромеро – собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению, великосветская дама. С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери.

"Мне нравится эта пьеса, – отметил режиссер спектакля "Леди на день" Дмитрий Астрахан, – она современная и при этом остается вне возвраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений".

Для Театра армии спектакль "Леди на день" – это первый инвестиционный проект. Помимо актеров труппы, в нем принимают участие приглашенные артисты, знакомые зрителю как по театральным постановкам, так и по телеэкрану – Михаил Полицеймако, Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая, Александра Никифорова, Анатолий Руденко.

Директор Театра армии Иван Чурсин рассказал: "Мы задумали сделать нечто особенное, что привлечет к нам, с одной стороны, внимание нового молодого зрителя, а с другой – порадует постоянных почитателей. Для нашего театра и работа с инвесторами, и приглашение других артистов в постановки – это новый опыт, но я надеюсь, что он будет успешным, и мы сможем его использовать в дальнейшей работе".

Автор – Олег Данилов.

Режиссер-постановщик – Дмитрий Астрахан.

Художник – Анастасия Глебова.

Композитор – Алексей Григорьев.

Художник по костюмам – Андрей Климов.

Начало спектакля: 8 и 18 сентября в 19:00, 20 и 27 сентября – в 18:00.

Театр российской армии находится по адресу:г. Москва, Суворовская площадь, д. 2 (рядом со ст. м. "Достоевская").