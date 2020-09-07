Фестиваль "Русское поле" порадовал зрителей лучшими образцами славянского искусства и новым рекордом

Фестиваль "Русское поле" порадовал зрителей лучшими образцами славянского искусства и новым рекордом
Фото: пресс-служба
Победителями фестиваля по оценке жюри стали представители России и Польши. Лидеры народного онлайн-голосования – туристический проектиз Удмуртии и хореографический коллектив из Московской области

Со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель" 29 августа прошла онлайн-трансляция IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле". Особыми гостями вечера стали московские врачи.

Фестиваль девятый год подряд проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий было принято решение провести праздник в онлайн-формате.Трансляция велась на официальном сайте фестиваля и в группе во "ВКонтакте", а также на ютуб-канале "ТВ МИР" и на сайте онлайн-кинотеатра TVzavr. В общей сложности, трансляцию фестиваля 29 августа посмотрели 3 миллиона 248 тысяч 465 человек.

Благодаря новому онлайн-формату удалось зафиксировать географию просмотров фестиваля. К трансляции подключались зрители из самых разных уголков нашей планеты: от США и Канады до Китая и Сейшельских островов. Эта статистика еще раз доказывает, насколько самобытна и интересна широкому зрителю культура нашей страны.

В этом году крупнейший фестиваль фольклорной культуры стал уникальным не только по формату, но и числу участников. Впервые для участия свои делегации представили четыре региона Российской Федерации (Камчатский край, Сахалинская область, республики Адыгея и Дагестан) и четыре иностранных государства (Армения, Австрия, Польша и Эстония), а также Луганская народная республика. Традиционно в празднике принимала участие Республика Беларусь. Авторитетное жюри определило топ-10 финалистов в каждой из шести конкурсных номинаций, которые вышли в прямой эфир во время фестиваля. После подведения итогов были объявлены победители.

Фото: пресс-служба

Номинация "Лучший хоровой коллектив"

1-е место – заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области и ансамбль русской песни "Россиянка" имени заслуженных работников культуры РФ Марии и Александра Уваровых.

Художественный руководитель – Наталия Барбашина.

Липецкая область, город Липецк.

2-е место – ансамбль "Яр – марка".

Художественный руководитель – Павел Токарев.

Алтайский край, город Рубцовск.

3-е место – народный коллектив любительского художественного творчества хор "Русская песня".

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Михаил Григорьев.

Город Санкт-Петербург.

Номинация "Лучший хореографический коллектив"

1-е место – ОГБУК "Государственный ансамбль песни и танца "Волга".

Художественный руководитель – Владимир Ионов.

Ульяновская область, город Ульяновск.

2-е место – танцевальная группа заслуженного коллектива народного творчества Тверской области народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и танца "Медок".

Балетмейстеры – Наталья Долбилина, Надежда Никитина.

Тверская область, город Вышний Волочек.

3-е место – ансамбль песни и танца Цешинской земли имени Янины Марцинковой.

Директор – Каролина Малыш-Тулец.

Польша, Силезское воеводство, Цешинский повет, город Цешин.

Номинация "Лучший инструментальный коллектив"

1-е место – народный коллектив инструментальный ансамбль "Серебряный перезвон".

Художественный руководитель – Сергей Шалимов.

Саратовская область, город Саратов.

Номинация "Лучшее сказочное посольство"

1-е место – "Резиденция Елены Прекрасной".

Сказочное посольство Курганской области.

Курганская область, город Шадринск.

2-е место – "Царство царя Гороха".

МБУК "Межпоселенческий дом народного творчества и ремесел".

Владимирская область, город Гороховец.

3-е место – "Парк-музей русской сказки".

OOO "Этнический парк-музей русской сказки".

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, поселок Кировец.

Фото: пресс-служба

Номинация "Лучший туристический этномаршрут"

1-е место – "Сделано в Торжке".

Туристский информационный центр города Торжка, въездной туризм.

Тверская область город Торжок.

2-е место – "Ямал. Край тысячи оленей!".

ООО "DiscoverYamal".

ЯНАО, город Салехард.

3-е место – "Тверская область. Связь поколений. Связь времен".

Министерство туризма Тверской области.

Тверская область, город Тверь.

Номинация "Лучший народный мастер"

1-е место – "Мастерская майолики Павловой И Шепелёва":

Процкая Надежда Михайловна, Процкий Михаил Николаевич, Николенко Денис Валерьевич.

Ярославская область, город Ярославль.

2-е место – Магомедалиев Магомедали Госенович.

Республика Дагестан, Унцукульский район, село Унцукуль

3-е место – Малыгина Татьяна Владимировна.

МАУК КДО Дивеевского муниципального района "Народный самодеятельный коллектив декоративно-прикладного творчества "Параскева".

Нижегородская область, село Дивеево.

В результате народного онлайн-голосования победителем в номинации "Лучший туристический маршрут" стала Удмуртская республика с проектом "Легенда о золотой Сарапули", а в номинации "Лучший творческий коллектив" -  Народный коллектив хореографический ансамбль "Калинка", Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Березняки.

По традиции на "Русском поле" был установлен рекорд – "Самый большой поднос с жостовской росписью в России". В этом году жостовской декоративной росписи – 195 лет, к этой юбилейной дате 22 мастера Жостовской фабрики подготовили уникальный "Царь-поднос" – самое большое декоративное блюдо в России. Размер рекордсмена составил 2,10х1,46 м, общая площадь 25906 кв. см, а вес – 84 килограмма.

Фото: пресс-служба

Со сцены театра "Гжель" к гостям фестиваля обратился руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков: "Нам очень приятно, что география фестиваля расширилась. В нем участвуют 57 регионов России, Луганская народная республика, а также Австрия, Польша, Эстония, Армения и Белоруссия. Очередной рекорд на "Русском поле" установлен! Кроме того, вы все видели прекрасный жостовский поднос. Это тоже рекорд нашего фестиваля. Я думаю, что и в последующие годы будет много рекордов, и мы будем этому радоваться".

Он также огласил приветствие от имени мэра Москвы, в котором, в частности, отмечается: "Это одно из главных событий культурной жизни Москвы, полюбившееся москвичам и гостям столицы. Яркий творческий форум способствует популяризации славянского искусства, развитию старинных художественных промыслов и этнотуризма, расширению культурного диалога разных народов, регионов и стран".

С приветственным словом к участникам мероприятия также обратилась Татьяна Вагина, начальник Департамента национальной политики Управления президента Российской Федерации по внутренней политике: "Хочу сказать слова признательности людям из регионов и из-за рубежа, которые участвовали в фестивале, потому что ваш талант и энергия, ваш сердечный вклад в дело сохранения славянской, русской культуры трудно переоценить. Мы как государственные органы всегда будем готовы подставить вам плечо в деле сохранения культуры и искусства".

Кроме того, Татьяна Вагина огласила приветствие от имени Магомедсалама Магомедова, заместителя руководителя администрации президента, председателя Президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, в котором сказано: "Богатейшая отечественная культура имеет огромное значение для укрепления единства российской нации. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию в нашей стране сформировалась уникальная духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и ценностям. Фестиваль "Русское поле" уже стал традиционным и, безусловно, вносит значимый вклад в общее дело реализации государственной национальной политики Российской Федерации".

Фото: пресс-служба

Заключительным событием фестиваля стал гала-концерт с участием таких звезд, как Василий Лановой, Лариса Долина, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров, Алексей Петрухин, группа "ПятеRо", Этери Бериашвили и Леван Пхаладзе, Диана Анкудинова и, конечно, коллектив Театра танца "Гжель". В Год памяти и славы организаторы сделали особый акцент на песнях военных лет.  Ведущим фестиваля стал народный артист России Артем Каминский.

Запись трансляции фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Евгения КОХАН

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