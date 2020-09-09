В Москве оспорили теорию о том, что идеальная девушка должна быть худощавой

Самая крупная plus size модель России Видана Неделько победила в конкурсе красоты среди девушек с пышными формами Miss Melon Rich XXL. Финал второго сезона международного конкурса состоялся в театре "Золотое кольцо". За титул боролись 29 россиянок в категории plus size.



Уже второй год журнал Melon Rich развенчивает устоявшиеся стереотипы о женской красоте, организовывая конкурс Miss Melon Rich XXL. Организаторы смотра оспаривают теорию о том, что идеальная девушка должна быть худощавой.

"Красота не имеет стандартов! – отметила главный редактор и создатель конкурса Светлана Листопадова. – Красивое – это то, что заряжает энергией, харизмой, интересным взглядом на жизнь и расцветом молодости!"

В этом году в конкурсе приняли участие 29 россиянок в категории plus size. Все они прошли подготовку к шикарному выступлению в финале – на сцене театра "Золотое кольцо" они показали, на что способны.

"У конкурсанток с параметрами plus size женственные формы, прекрасное чувство юмора, многие из них ни разу не были на сцене, но благодаря работе постановщика Дмитрия Захарова, стали звездами", – рассказала режиссер Валерия Рева.

Яркие, блистательные участницы со всей России продемонстрировали членам жюри не только эффектное дефиле, но и шикарные образы, которые им создали известные дизайнеры и стилисты. В финале конкурсантки показали незабываемое шоу на тему русской и зарубежной классики мирового кинематографа. Киношедевры ожили на сцене, а главными героинями стали конкурсантки.

Абсолютной победительницей конкурса стала 33-летняя москвичка Видана Неделько. Вице-мисс в категории "Прекрасная юность" стала Наталья Соколова (Мурманск). В категории "Элегантный возраст" победила Ксения Яковлева (Курск). Все участницы награждены диадемами, лентами, дипломами, а также ценными подарками и контрактами от партнеров конкурса.

В рамках шоу также состоялся уникальный показ дизайнерских коллекций, моделями которого стали участницы первого сезона Miss Melon Rich XXL – 2019, а также известные модели plus size и блогеры. Коллекции представили партнеры – бренды Helena Berkovich, Olifant, Ee.style, Luna_v_pluse.

Справка:

Организатор Miss Melon Rich XXL – журнал MelonRich

Жюри: Ольга Епифанова (зампред Государственной думы РФ), Илзе Лиепа (советская и российская балерина), Инга Легасова (председатель правления НКО "Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов"), Елена Афанасьева (сенатор, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам), Евгений Герчаков (российский актер театра и кино), Мария Тарханова, (руководитель Продюсерского центра "Останкино"), Владимир Березин (советский и российский диктор), Татьяна Федорова (директор по маркетингу КРК "Кремль в Измайлово"), Андрей Пономарев (fashion-дизайнер), Марина Леонова (ведущий дизайнер и совладелец бренда MARI JOO).

Наблюдательный совет: Анна Мелешко (руководитель международного проекта SmoothLifeStyle, директор Smooth Radio), Регина Гарипова (Казань), Елена Лапушкина (генеральный директор косметической компании "Органик Сторис", коммерческий директор Полиграфической компании "Арбалет про"), Екатерина Алиева (главный редактор журнала Мода&Арт) и другие.

Стратегические партнеры:

"Союз женских сил" – общественная организация, формирующаяся женщинами РФ для продвижения и развития их гражданских инициатив и индивидуальных проектов общегосударственной значимости.

SMOOTH Life Style – международный женский клуб, представленный в 25 странах мира. В проект входит несколько топовых глянцевых журналов (Smooth, Jewel, Blankcover и другие), странички которых стали стартом для многих мировых звезд (Бейонс, Кимберли (Ким) Кардашьян, Шакиры).

Официальный стилист международного конкурса Miss Melon Rich XXL – Оксана Абахова.

Официальный постановщик международного конкурса Miss Melon Rich XXL – Дмитрий Захаров.

Официальный фотограф конкурса Miss Melon Rich XXL – Марк Еленцов.

Официальные режиссеры-постановщики Miss Melon Rich XXL – Валерия Ревва, Анастасия Шмидт.

Официальный перевозчик международного конкурса Miss Melon Rich XXL – компания CAROBUS24.RU (прокат автомобилей с водителями).

Официальный ювелирный партнер международного конкурса Miss Melon Rich XXL – бренд MARI JOO.

Официальный отель международного конкурса Miss Melon Rich XXL – "Арт-Москва на Войковской".

Официальные бизнес-партнеры: культурно-развлекательный комплекс "Кемль В Измайлово", премиальный кейтеринг "ЮЛИКОР" (кейтеринг на ваше мероприятие. С нами вкусно и красиво), полиграфическая компания АРБАЛЕТ ПРО, FLOWERMEBYMARY (купи цветы – подари эмоции!), RUS-JET – прогулки на реактивных катерах, группа компаний HOME DECO, NVSTYLE – новый стиль жизни от Наталии Великановой, модельное агентство NADIN PROJECT, Международное кастинговое и event-агентство ALEKSANDROV PROJECT & FIRST-START MODEL AGENCY, АНО ЦЕНТР МИКС.

Партнеры конкурса: бренд MARINA, "ЯСНАЯРА", "МОНО-СТИЛЬ", GEORGEBLACK, бренд "Душегрея", бренд женской домашней одежды MANELIA, бренд "Русские в моде", "Люди Икс", RAZLICHIE, бельевой онлайн-сервис "Роскошь", INGRIDQUEEN, компания ManiFold, Helena Berkovich, Olifant,Ee.style, Luna_v_pluse, бренд "Елена Белоус", бренд CRAZYACCESS, LANIXM, ORGANICSTORIES, ТМL'ATUAGECOSMETIC, FITOCOSMETIC, THEATRE des PARFUMS, Клиника GENIUSCOSMETOLOGY®, VALERIE NESTEROVA EXCLUSIVEPERFUMES, пантоцентр ANTLER. Чистая питьевая вода "Шишкин лес", КФ "Пурпур" (Санкт – Петербург), кондитерская компания "ВкусноDА", кондитерская "Вкус Насти", "Зефирная фея", Винодельня "Вилла Крым".

Информационные партнеры: "Yтро.ру", MODA & ART in Russia, FM78.ru, TV DobriMir 24, DOM & Podium, журнал "На Невском", "Академия моды", Grand Life, "Я модель", "Я покупаю", российско-испанский журнал ESP – Estet Sunny Pearl, Plussize Fashion Club, plus-size.info и другие.

Сайт конкурса - https://xxl.melonrich.ru.

"Инстаграм" – @missmelonrichxxl.