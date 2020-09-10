Самые ожидаемые постановки – в специальной подборке "Утро.ру"

Театр МДМ, "Шахматы"



Пожалуй, самая ожидаемая театральная премьера сезона – мюзикл "Шахматы", премьера которого назначена на 17 октября. Режиссером российской постановки легендарного мюзикла выступил художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев. "Шахматы" – настоящий театральный феномен. По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра – "Призраку оперы", а музыкально и драматургически превосходит его. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве. Сюжет основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что, безусловно, найдет отклик у российского зрителя, но все-таки главное в "Шахматах" – это музыка. Мюзикл "Шахматы" написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий "Оскар", "Тони", "Эмми" и "Грэмми" Тим Райс и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, авторы хитов группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

В ролях: Александр Суханов, Александр Казьмин, Анастасия Стоцкая, Анна Гученкова, Александр Бобров, Станислав Беляев, Юлия Ива, Александр Матросов, Ольга Беляева, Галина Безрук и многие другие.

Театр наций, "Лекарь поневоле"

1 сентября на малой сцене Театра наций состоялась премьера комедии Жана-Батиста Мольера "Лекарь поневоле" в постановке Олега Долина. По замыслу режиссера, пьеса, ставшая одной из самых репертуарных в Европе, превратится в анекдотичную историю об абсурдности лжи, ведь и гуляка Сганарель притворяется лекарем и Люцинда, которую ему нужно излечить, страдает выдуманной болезнью. "Лекарь поневоле" – третья работа режиссера в эстетике площадного театра после "Зобеиды". (РАМТ) и "Женщины-змеи" (Театр на Малой Бронной) и вторая в Театре наций. В 2018 году в "Новом пространстве Театра наций" Олег Долин поставил "Снегурочку" Александра Островского с Полиной Виторган в главной роли. В "Лекаре поневоле" также заняты молодые актеры, включая Полину Виторган и Глеба Пускепалиса.

Театр МДМ, "День влюбленных"

19 сентября в Театре МДМ состоится премьера "Дня влюбленных" – нового мюзикла в актуальном вечернем формате мюзикла за столиками. Легкий, веселый, романтичный и очень жизненный спектакль – работа блестящей российской творческой команды: либретто – Михаил Дурненков, автор поэтических текстов – Женя Беркович, композитор – Евгений Загот, режиссер-постановщик – Анна Шевчук, хореограф – Ирина Кашуба, художник по костюмам – Анастасия Пугашкина, художник-постановщик и художник по свету – Александр Сиваев.

Мюзикл о паре, которая готовится к свадьбе. Действие происходит в Нью-Йорке, в наши дни и герои затрагивают типичные проблемы 30-летних: одиночество, отношения, вопросы самоидентификации. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье. На пути возникают сестры, мамы, папы, которые норовят разрушить их свадьбу. Но на самом деле это никакие не родственники ставят палки в колеса, это их внутренние сомнения мешают им сделать правильный выбор.





Театр Олега Табакова, "Старший сын"

Когда-то Пушкин устами Моцарта советовал в грустные минуты перечесть "Женитьбу Фигаро". В те минуты, когда вы готовы утратить веру в человечество, нужно перечесть пьесу Вампилова "Старший сын". Это великая пьеса об абсолютной любви, на которую способны редкие люди. В такой любви нет сентиментальности и слащавости, в реальном мире она выглядит странно и неразумно, но все-таки существует.

"Вампилов – драматург, который всегда современен. Из тем, затронутых им в пьесе "Старший сын", а их много, можно выбрать любую, и она будет актуальна. Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание. "Все люди братья" не только название неоконченной оратории Сарафанова, это принцип его жизни", – отметила режиссер Алена Лаптева. Премьера спектакля состояласься 7 сентября.

Театр Маяковского, "Дикарка"

В сентябре на Сцене на Сретенке Театр Маяковского представит комедию "Дикарка", написанную Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым. Комедию о новом времени, вечных ценностях и внутренней свободе ставит режиссер Юрий Иоффе. Действие спектакля разворачивается в дворянской усадьбе XIX века, где все говорит о былом величии хозяев: некогда роскошный дом, парадный вход которого уже начинает зарастать травою. Сюда из Парижа приезжает немолодой наследник рода Ашметьевых Александр. Приезжает с намерением вскоре вновь отправиться в Европу, заполучив необходимые средства для веселой и беспечной жизни вдали от деревенской российской скуки. Но его смиренная супруга, дабы удержать мужа при себе, не находит ничего лучшего, чем влюбить его в молодую свободолюбивую красавицу-соседку – в "дикарку" Вареньку.

Эта сомнительная интрига принимает серьезный оборот. Импозантный старый ловелас не только вскружил голову девушке, но и сам всерьез увлекся ею. Какова же будет развязка? Красивая во всех смыслах комедия о развенчании переживших свое время идеалов. Здесь на фоне любовной истории мощно звучит тема начинающихся в России перемен, утраты дворянством своих позиций, зарождения новой интеллектуальной элиты. В пьесе Островского и Соловьева, написанной на четверть века ранее "Вишневого сада", как бы предвосхищаются те процессы российской действительности, которые описаны А.П. Чеховым в начале ХХ века.

