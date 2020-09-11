"Марка №1 в России" определит победителей
Как и ранее, в сентябре на сайтах narodnayamarka и партнерских изданий, а также в
социальных медиа поместят анкету, заполнив которую любой потребитель сможет назвать
самые успешные и популярные марки товаров в разных категориях. Получат премию
те, которые будут указаны большинством голосующих.
В 2020 году голосование будет проходить по следующему графику:
в блоке "Услуги и сервис" – с 14.09 по 20.09
в блоке "Непродовольственные товары" – с 21.09 по 27.09
в блоке "Продовольственные товары" – с 28.09 по 04.10
в блоке "Фармацевтические препараты" – с 05.10. по 11.10.
Лауреатов премии "Марка №1в России" объявят 30 октября.
Желающим проголосовать следует просматривать анонсы, где будет опубликован список общенациональных изданий и сайтов в интернете, в которых можно отдать свой "лайк" любимой марке. Участники смогут выиграть посещение телесъемки новогоднего концерта.
Справка:
Ежегодную премию доверия потребителей "Марка №1 в России" вручают с 1998 года. Это одна из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.
Организатор премии – новостной портал Anews.com.
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