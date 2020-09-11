"Марка №1 в России" определит победителей

"Марка №1 в России" определит победителей
Фото: facebook.com/narodnayamarka
В интернете начинается открытое голосование Ежегодной премии доверия потребителей

Как и ранее, в сентябре на сайтах narodnayamarka и партнерских изданий, а также в социальных медиа поместят анкету, заполнив которую любой потребитель сможет назвать самые успешные и популярные марки товаров в разных категориях. Получат премию те, которые будут указаны большинством голосующих.

В 2020 году голосование будет проходить по следующему графику:

в блоке "Услуги и сервис" – с 14.09 по 20.09              

в блоке "Непродовольственные товары" – с 21.09 по 27.09               

в блоке "Продовольственные товары" – с 28.09 по 04.10 

в блоке "Фармацевтические препараты" – с 05.10. по 11.10.  

Лауреатов премии "Марка №1в России" объявят 30 октября.

Желающим проголосовать следует просматривать анонсы, где  будет опубликован список общенациональных изданий и сайтов в интернете, в которых можно отдать свой "лайк" любимой марке. Участники смогут выиграть посещение телесъемки новогоднего концерта.

Справка:

Ежегодную премию доверия потребителей "Марка №1 в России" вручают с 1998 года. Это одна из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.

Организатор премии – новостной портал Anews.com.

Евгения КОХАН

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