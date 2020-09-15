На ВДНХ пройдет "JUNWEX Москва 2020"

На ВДНХ пройдет "JUNWEX Москва 2020"
Фото: пресс-служба
Ежегодно в столицу приезжают десятки тысяч посетителей со всей России - представители профессионального сообщества и те, кто отслеживает тенденции ювелирной и часовой моды

С 23 по 27 сентября на ВДНХ пройдет "JUNWEX Москва 2020" – самая масштабная, престижная и значимая выставка ювелирных и часовых брендов в России. После вынужденного закрытия на карантин  выставочных проектов и специализирующихся на продаже украшений магазинов это первая выставка ювелирной отрасли, которая определит направление развития ведущих ювелирных компаний во всей России – от Дальнего Востока до Калининграда – и потребительский спрос на ближайший год.

По данным общероссийского рейтинга выставок, "JUNWEX Москва" признана лучшей выставкой России по тематике "Ювелирная и часовая отрасль" во всех номинациях. Поэтому каждый сентябрь на ВДНХ приезжают десятки тысяч посетителей со всей России.  Это представители профессионального сообщества (так, в сентябре 2019 года было зафиксировано около 16 тыс. бизнес-контактов) и посетители, отслеживающие тенденции ювелирной и часовой моды, желающие первыми не только увидеть новинки, но также и купить, сделав модную покупку и одновременно совершив инвестиционное вложение (в прошлом году на выставке побывали почти 38 тысяч человек).  

Фото: пресс-служба

Не секрет, что изделия из золота и драгоценных камней год от года повышаются в цене. Несмотря на то что исторический максимум стоимости в евро и в рублях уже пройден, директор гильдии ювелиров России Эдуард Уткин спрогнозировал подорожание украшений из золота на 30%. И, более того, не исключил обновление рекордной цены золота до $2 тыс. за тройскую унцию (31,1 грамма).

Ольга Будная, генеральный директор выставки "JUNWEX Москва", продолжила тему: "Исторически сложилось так, что золото получило репутацию "тихой гавани" для капиталов, и многие наши постоянные посетители выставки вкладывают деньги именно туда. Если сравнивать доходность двух инвестиционных инструментов – золота и долларов, – то в 2008 году цена за грамм золота составляла 821,8 рубля, а за доллар давали 30 рублей. В августе 2020 году цена золота стала 2600 рублей за грамм, а курс за каждый доллар вырос до 75 рублей. Путем несложных вычислений можно прийти к следующему выводу: сумма, вложенная в покупку золотого изделия, увеличилась в 3,16 раза, а в случае с валютой – всего в 2,55".  

Фото: пресс-служба

Такой рост прибыльности ювелирных покупок, без сомнения, отличный инвестиционный инструмент для вложений. В сентябре посетителям выставки "JUNWEX Москва" стоит присмотреться к компаниям, которые уверенно удерживают первенство в производстве изделий из золота, таким как ювелирные заводы "Санис" (Санкт-Петербург), "Красцветмет" (Красноярск),  "Дельта" (Кострома), EFREMOV, Белгородский ювелирный завод "Карат", "Алькор" (Кострома), "Альфа-Карат" (Санкт-Петербург), Красносельский ювелирпром, "Талант" (Санкт-Петербург). В зале "Премиум" новые коллекции и авторские работы представят компании Chamovskikh JH (Екатеринбург), "Мастер Бриллиант" (Кострома), "Бриллианты Костромы", "Ринго" (Москва), Sarkissian (Москва) и Maxim Demidov (Москва), которые заслуженно считаются стержнем ювелирного рынка и пользуются большим доверием покупателей

Торжественное открытие выставки "JUNWEX Москва" и юбилейных мероприятий "Ювелирная слава России"  состоится 23 сентября 2020 года. Посетителей ждет насыщенная программа: историческая экспозиция, посвященная 120-летию Всемирной промышленной выставки в Париже, триумфу российских ювелиров на ней, награждение победителей конкурса "Современные ювелирные династии".

Фото: пресс-служба

В конференц-зале 57-го павильона 24 сентября пройдет молодежный форум "Ювелирное дело, предпринимательство, культура, наука, искусство". Программа включает в себя три основных блока докладов и лекций, экспозицию ювелирных работ студентов и выпускников профессиональных учебных заведений. Модератор форума – президент Фонда развития ювелирного искусства Галина Ананьина.

В связи с юбилейными торжествами перечень номинаций Всероссийского конкурса ювелиров "Лучшие украшения России" расширен. К 190-летию основателя русской ювелирной школы Павла Овчинникова добавлена номинация "В зеркале русских традиций", дань современной моде выражена в номинации за актуальный дизайн и разнообразие материалов. На конкурс могут подать заявки все участники выставки, однако высокое экспертное жюри – ведущие научные сотрудники и искусствоведы Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля и Российского этнографического музея – отберет изделия лишь 50 представителей. Также предусмотрено награждение участников премией Гран-при. Эта награда вручается в особых случаях, что подчеркивает высокий статус самого конкурса, а также важность и престижность участия в нем.

Фото: пресс-служба

XVI международную выставку ювелирных и часовых брендов "JUNWEX Москва" по праву можно назвать самым ожидаемым событием московской деловой осени 2020 года.

Время работы выставки:

23 – 26 сентября с 11:00 до 20:00

27 сентября – с 11:00 до 17:00.

23 сентября в 13:00 – торжественное открытие выставки

24 сентября с 11:00 до 17:00 – молодежный форум "Ювелирное дело, предпринимательство, культура, наука, искусство".

26 сентября в 17:00 – церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучшие украшения России".

Выставка пройдет по адресу: Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 55 и стр. 57, ВДНХ,. павильоны 55 и 57. 

Вход на все мероприятия выставки по входным билетам.

При условии регистрации на сайте вход на выставку свободный 


Стоимость билета в кассах ВДНХ с 23 по 27 сентября – 250 рублей.

Дополнительная информация:
www.junwex.com
https://www.instagram.com/junwex_official/?hl=en
https://www.facebook.com/junwex
https://vk.com/junwex_fair

Евгения КОХАН

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