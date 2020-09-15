Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" приглашает поклонников творчества знаменитого певца

В Московском Международном доме музыки 21 сентября пройдет концерт памяти легендарного артиста и композитора Муслима Магомаева "Нет песни без тебя". Николай Рябуха и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Сергея Тарарина исполнят хиты великого артиста ХХ века.

Под сводами ММДМ прозвучат известные песни "Синяя вечность", "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Дорогой длинною" и другие. Те самые, которые исполнял Муслим Магомаев.

Начало концерта – в 19:00



Заказ билетов на сайте https://orchestra.ru/booking/1846.