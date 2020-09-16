Хиты Лучано Паваротти прозвучат в ММДМ

Хиты Лучано Паваротти прозвучат в ММДМ
Фото: Пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и "ТенорА XXI века" дадут концерт, посвященный известному артисту

Великий тенор современности, "король верхнего до"  Лучано Паваротти был одним из самых выдающихся и любимых певцов оперной сцены ХХ века, обладавший голосом необыкновенно красивого "солнечного" тембра.

В Московском Международном доме музыки 22 сентября в исполнении Арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", дирижер – Сергей Тарарин, прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара знаменитого певца.

Фото: Пресс-служба

Одной из самых известных песен программы, безусловно, является композиция Лучио Даллы "Посвящение Карузо", которая стала знаменитой именно благодаря Паваротти.

Начало концерта – в 19:00

Заказ билетов на сайте https://orchestra.ru/booking/1830

Евгения КОХАН

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