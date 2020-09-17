Во МХАТ имени Горького открылся театральный сезон

Во МХАТ имени Горького открылся театральный сезон
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Театр планирует выпустить около 20 премьер в 2020-2021 году благодаря поддержке Совета Попечителей и Института Культурной политики

17 сентября в 17.30, в день открытия 123-го театрального сезона МХАТ им. М.Горького и премьеры спектакля "Красный Моцарт", в МХАТ состоится пресс-конференция, на которой будет рассказано о создании Совета Попечителей МХАТ и Клуба Друзей театра.

В пресс-конференции примут участие:

–    Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького

–    Игорь Кудряшкин, коммерческий директор ОАО "УГМК", председатель Совета Попечителей МХАТ;

–    Екатерина Сиркен, директор фонда "Институт культурной политики";

–    Святослав Рыбас, писатель, драматург, общественный деятель председатель Клуба Друзей МХАТ;

–    Софья Грачева, директор музея МХАТ.

В состав Совета Попечителей МХАТ им. М. Горького войдут представители российских деловых кругов, государственные деятели, заинтересованные в реализации творческих и образовательных программ МХАТ им. М. Горького, развитии современной российской культуры.

Совет Попечителей создается на базе и по инициативе партнера МХАТ – фонда "Институт Культурной политики", который имеет большой опыт в реализации просветительских и творческих инновационных программ.

Приоритетными задачами Совета Попечителей являются привлечение внебюджетных источников финансирования, содействие театру в осуществлении новых постановок, организации гастролей, привлечении звезд и молодых талантливых исполнителей, а также содействие в формировании на базе МХАТ крупнейшего в России культурно-просветительского кластера "Открытые сцены".

Первыми членами Совета Попечителей  МХАТ стали руководители компании УГМК: генеральный директор Андрей Анатольевич Козицын и коммерческий директор Игорь Геннадьевич Кудряшкин. Компания УГМК в течение 2020 года выделяет около 100 миллионов рублей на реализацию творческих и образовательных программ, связанных с деятельностью МХАТ им. М. Горького.

Исторически попечительский совет МХАТ (в виде совета пайщиков) существовал еще при К. С. Станиславском и В. И. Немировиче-Данченко. В его состав входили фабрикант С.Т. Морозов, адъютант свиты великого князя А.А. Стахович, граф А.А. Петров-Давыдов, князь П.Д. Долгоруков, графиня С.В. Панина, светлейший князь П.А. Ливен, князья В.Л. Вяземский и С.М. Волконский, братья Павел и Петр Долгоруковы, княжна Васильчикова, княгиня Е.П. Волконская и другие. Без их деятельного участия не было бы того великого Художественного театра, который знает весь мир.

Уже в сезоне 2020-2021 при поддержке Совета Попечителей и Института Культурной политики будут осуществлены постановки спектаклей: "У премьер-министра мало друзей" (автор – Святослав Рыбас, режиссер – Александр Дмитриев, премьера – 30 октября 2020г.), "Нюрнбергский вальс" (автор – Александр Звягинцев, режиссер – Грета Шушчевичуте, премьера – 20 ноября 2020г.),  "Лавр" по книге Евгения Водолазкина (режиссер – Эдуард Бояков, премьера – 11 декабря 2020г.), "На дне" (режиссер – Андрей Кончаловский, премьера – 19 февраля 2021г.).

В новом сезоне также начинает активную деятельность "Клуб друзей МХАТ", который создан для широкого партнерства между институциями науки, культуры, медиа, предпринимателями и частными лицами. Клуб подразумевает создание площадки для общения, сотрудничества и сотворчества. Повестку задают представители науки, культуры, бизнеса и медиа, которые заинтересованы в создании партнерских отношений с театром. В новом сезоне во МХАТ будут представлены спектакли по пьесам, авторство которых принадлежит членам Клуба Друзей: автор пьесы "Нюрнбергский вальс" – известный писатель, драматург, юрист, автор многих книг и сценариев о Нюрнбергском процессе Александр Звягинцев, автор пьесы "У премьер-министра мало друзей" – известный писатель, драматург, общественный деятель, председатель "Клуба Друзей" МХАТ Святослав Рыбас. МХАТ также планирует большую программу сотрудничества с ИД "Комсомольская Правда", Музеем Москвы, Музеем МХАТ и тд.

Эдуард Бояков:

"МХАТ готов, как сто с лишним лет назад, взять на себя миссию главного национального драматического театра страны, стать законодателем эстетической моды. В сезоне 2020-2021 мы планируем выпустить 20 премьер. Это очень амбициозная задача. Ни один театр не выпускал такое количество новых спектаклей за сезон.  И поддержка наших попечителей, друзей театра – бесценна".

Пресс-служба МХАТ

press@mxat-teatr.ru

+7 985 737 57 67

Карина СИРАЗОВА

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