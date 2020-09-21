У коллектива театра огромные планы – 20 премьер, фестивали, проект "Открытые сцены МХАТ" и создание культурно-просветительского кластера

Во МХАТ имени М. Горького 17 сентября состоялось открытие нового, 123-го, театрального сезона. Театр представил первую премьеру – музыкальную комедию "Красный Моцарт". Также в этот день художественный руководитель театра Эдуард Бояков объявил о создании Совета попечителей и Клуба друзей МХАТ и представил выставку, посвященную жизни и творчеству Исаака Дунаевского и Любови Орловой.

Перед премьерой художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков обратился к зрителям со сцены: "123-й сезон будет сезоном важных, ключевых премьер. Мы строим новый театр. И нас ожидает ни много, ни мало 20 премьер. Спасибо за ваши аплодисменты, спасибо за ваш кредит доверия и за веру в нас".

Затем поднялся занавес с легендарной шехтелевской "Чайкой", и зазвучала музыка Исаака Дунаевского. Совершенно неожиданный для зрителей жанр – музыкальная комедия – это не эксперимент МХАТ, а возвращение к истокам: более 100 лет назад Московский художественный театр создали великие режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, которые работали с оперными постановками и музыкальными спектаклями.

Эдуард Бояков также рассказал: "Для МХАТ особенно актуален пример Станиславского, который сто лет назад выходил из глубокого профессионального кризиса через обращение к поэтическому слову и к музыке в театре. Именно тогда Станиславский обратился к оперному жанру, вместе с Немировичем-Данченко работал над постановками в Большом театре, создал у себя на дому Оперную студию, которая позже переехала в отдельное здание и превратилась в Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко".

"Уже в 1930-х годах при театре работал оркестр из музыкантов высочайшего уровня. А здание МХАТа на Тверском бульваре проектировалось с расчетом на музыкальные спектакли: здесь под первыми рядами партера – оркестровая яма: акустике зрительного зала позавидует любой музыкальный театр. Накануне открытия сезона в зале Большой сцены, во время замены кресел и пола, были найдены элементы уникальной акустической системы. Новое качество звука смогли оценить зрители на премьере музыкального спектакля "Красный Моцарт", который МХАТ представил в год 120-летия со дня рождения и 65-летия со дня смерти великого советского композитора Исаака Дунаевского", – сообщил художественный руководитель МХАТ имени М. Горького.

Эдуард Бояков добавил: "Русская культура, русская музыка немыслима без фильмов, без песен, без сочинений Исаака Дунаевского. "Красный Моцарт" напомнил российскому зрителю о том, что мы потеряли: о музыкальной культуре советской эпохи и о безусловных ценностях, ею утверждаемых".

Авторы спектакля – драматург, автор книги о Дунаевском Дмитрий Минчёнок, любимая ученица Юрия Любимова, режиссер Рената Сотириади и легендарный художник-сценограф Борис Краснов – поднимают актуальный сегодня вопрос о взаимоотношениях власти и культуры. Суперхиты великого советского композитора прозвучали в исполнении оркестра Воздушно-космических сил России под руководством заслуженного артиста России Владимира Иванова. Мир "советского Голливуда" открыли зрителям народный артист РСФСР Сергей Шакуров, заслуженная артистка республики Башкортостан, оперная дива Елена Терентьева, заслуженный артист России Максим Дахненко и ведущий молодой артист МХАТ имени М. Горького Тимур Дружков.

Центральный персонаж постановки – музыкант-самородок Дуня Воробей, удивительно похожий на композитора Исаака Дунаевского. Другие герои представляют музыкальный ареопаг СССР условных 30-х годов прошлого века – великих композиторов советской эпохи, в равной степени зависимых как от воли вождя, так и от прихотей условного дома творчества, где они собрались. Но главный герой спектакля – гениальная музыка Дунаевского, великого композитора, фигуры номер один в советской музыке "большого стиля".

Режиссер Рената Сотириади отметила: "Красный Моцарт" – это не мюзикл, а музыкальная комедия. Не спектакль-автобиография, а спектакль о музыке Дунаевского. О том, как эта музыка рождалась, о творчестве и о любви. В спектакль включены самые известные музыкальные композиции, любимые и народом, и самим Дунаевским".

Драматург, писатель, автор пьесы Дмитрий Минчёнок подчеркнул: "МХАТ имени М. Горького восполняет очень страшный пробел – он приносит подношение композитору, про которого ни разу не было написано ни одной биографической книги, кроме моей в серии ЖЗЛ, не снято ни одного фильма. При том, что в России вряд ли вы найдете людей, которые не слышали музыку Дунаевского".

Художественный руководитель ансамбля Военно-космических сил России, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Иванов заявил: "Это первый случай, когда военный оркестр участвует в полноценном спектакле прославленного коллектива МХАТ имени М. Горького – ни один ансамбль песни и пляски вооруженных сил никогда не играл в таких постановках. Для нас это большая честь. Особенно важно то, что коллектив не просто играет, а полноценно участвует в сценическом действии".

Борис Краснов, художник-сценограф поделился мнением: "Композитор Дунаевский – синоним "большого стиля". А я всегда работал с масштабными проектами – Олимпиада, Универсиада, Азиатские игры. Мне очень нравится идея и драматургия "Красного Моцарта", они располагают к масштабной сценографии. Бывший дворец в стиле ампир, преобразованный в загородный Дом творчества, воздушный шар, отражающий тягу поколения к покорению высот, "дива", "кумир" – все это приметы эпохи. В свою очередь, Большая сцена МХАТ имени М. Горького уникальна по своим техническим параметрам: зал на 1345 мест, плунжеры, сценические фуры. Возможности МХАТ неимоверны, и мы используем их в полную меру.

Художник по костюмам Елена Ярочкина призналась: "Моей задачей было не отразить эпоху буквально, а создать ее яркий образ. Если посмотреть на старые фотографии, видно, как много в одежде того времени белых элементов: белые береты, носочки, платья, костюмы, физкультурные майки, рубашки, туфли и даже парадные летние гимнастерки офицеров НКВД. Белый цвет был знаком высокого стиля".



К премьере театр представил выставку из трех экспозиций, посвященную Исааку Дунаевскому и Любови Орловой, – главным героям спектакля "Красный Моцарт". Выставка был подготовлена совместно с музеем МХАТ, музеем Булгакова, Алтайской библиотекой имени В.Я. Шишкова, Культурным центром Любови Орловой в Звенигороде и Риммой Александровной Дунаевской (вдовой сына Исаака Осиповича – Евгения).

Первая часть выставки – "Дунаевский лицом к лицу. Семейный альбом", мультимедийная экспозиция на 15-метровом экране – включает редкие снимки и портреты композитора в кругу семьи, с друзьями и музыкантами: уникальные фотографии предоставила театру Римма Александровна, хранительница архивов Исаака Дунаевского. Вторая часть, "Дунаевский – неизвестный мхатовец", посвящена работе в МХАТ. Мало кто знает, что Дунаевский написал музыку к одному из мхатовских спектаклей и часто исполнял ее на вечерах в гостях у своего близкого друга – драматурга театра, Михаила Булгакова. На основе этих музыкальных вечеров была записана грампластинка "Дунаевский в гостях у Булгакова" и выпущены ноты. Кроме того, на выставке представлены ранее неопубликованные фотографии Любови Орловой. "Любовь Орлова. Давайте показывать любовь через песню" – так называется третья часть выставки. Экспозиция работает ежедневно и доступна любому горожанину.

Выставка – первый проект культурно-просветительского кластера "Открытые сцены", который с началом театрального сезона будет работать каждый день с 10:00. Теперь во МХАТ можно будет прийти, поработать за столиком на открытом балконе с видом на Тверской бульвар, выпить кофе, купить подарок в магазине "МХАТ. Место", выбрать книгу в "МХАТ. Книги" и посетить самые разные мероприятия: читки, поэтические вечера, концерты, лекции, мастер-классы. А вечером посмотреть спектакль. И книжный "МХАТ. Книги", и магазин подарков "МХАТ. Место", и обновленное пространство городских кафе начали работать в день премьеры, 17 сентября.



За два часа до премьеры художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков объявил собравшимся в фойе театра журналистам о создании Попечительского совета МХАТ. В пресс-конференции приняли участие коммерческий директор ОАО "УГМК", председатель Совета попечителей МХАТ Игорь Кудряшкин, директор фонда "Институт культурной политики" Екатерина Сиркен, писатель, драматург, общественный деятель, председатель Клуба друзей МХАТ Святослав Рыбас и директор музея МХАТ Софья Грачева.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени М. Горького сказал: "Сегодня мы объявляем о создании Совета попечителей МХАТ и Клуба друзей МХАТ. Это большое, серьезное и волнительное событие. Я надеюсь, что эти институции станут важной частью нашей творческой жизни. Потому что они позволят реализовать наши огромные планы – 20 премьер, фестивали, проект "Открытые сцены МХАТ" и создание культурно-просветительского кластера. И я был очень рад и впечатлен, когда руководство Уральской горно-металлургической компании отозвалось на наше предложение выступить в качестве партнеров МХАТ. Без друзей театр не построишь".

Первыми членами Совета попечителей МХАТ стали руководители компании УГМК: генеральный директор Андрей Анатольевич Козицын и коммерческий директор Игорь Геннадьевич Кудряшкин. Компания УГМК в течение 2020 года выделяет около 100 миллионов рублей на реализацию творческих и образовательных программ, связанных с деятельностью МХАТ имени М. Горького. Планируется, что в состав Совета попечителей МХАТ имени М. Горького войдут представители российских деловых кругов, государственные деятели, заинтересованные в реализации творческих и образовательных программ МХАТ имени М. Горького, развитии современной российской культуры.

Создание Попечительского совета и Клуба друзей МХАТ – это продолжение еще одной большой традиции театра. Исторически попечительский совет МХАТ в виде совета пайщиков существовал еще при К.С. Станиславском и В.И. Немировиче-Данченко. В его состав входили фабрикант С.Т. Морозов, адъютант свиты великого князя А.А. Стахович, граф А.А. Петров-Давыдов, князь П.Д. Долгоруков, графиня С.В. Панина, светлейший князь П.А. Ливен, князья В.Л. Вяземский и С.М. Волконский, братья Павел и Петр Долгоруковы, княжна Васильчикова, княгиня Е.П. Волконская и другие. Без их деятельного участия не было бы того великого Художественного театра, который знает весь мир.

После пресс-конференции и премьеры гости, артисты и работники театра встретились в обновленном пространстве буфета – в городских кафе, которые в 123-м сезоне будут работать с 10:00.