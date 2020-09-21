Urban Awards определит лучшие новостройки московского региона

Этой осенью премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards вновь определит лучшие новостройки на рынке жилой недвижимости в Москве и Московской области. Более одной тысячи новостроек региона прошли экспертную проверку за 12 лет существования премии. Это цифра говорит о значимости и востребованности профессионального конкурса для строительной индустрии.



В текущих условиях на рынке недвижимости застройщикам необходимо больше внимания уделять своей репутации и усилить PR. Премия станет дополнительным инфоповодом, ведь для покупателей также важно знать, что объект оценивается авторитетными представителями отрасли. Urban Awards является надежным ориентиром для тех, кто выбирает жилую недвижимость. Лучший объект получает знак качества, который подтверждает его профессионализм и добросовестность перед покупателями. Кроме того, номинанты получают возможность расширить аудиторию своих проектов, бросить вызов конкурентам, а также укрепить свои позиции на рынке.

Для того, чтобы стать победителем в гонке за звание лучшего, необходимо пройти многоступенчатую проверку среди профессионалов строительной отрасли.

На начальном этапе участники заполняют подробную анкету о жилом комплексе в личном кабинете. После этого онлайн-система, разработанная специалистами Urban Awards, выставляет номинантам баллы в соответствии с данными, указанными в анкете. Далее начинается экспертная оценка жюри премии по 10 основным критериям. Обладатели лучших показателей попадают в шорт-лист. После этого на площадки, где уже завершились строительные работы, выезжает экспертная комиссия для проведения очной проверки. На финальной стадии представители застройщиков проводят презентации жилых комплексов для жюри премии. Победители в каждой из 27 номинаций станут известны только на церемонии награждения.

На всех этапах оценки проектов присутствуют аудиторы фирмы PwC, которые следят за прозрачностью и объективностью соревнования.

К участию допускаются проекты, завершающие свое строительство в период с IV квартала 2019 г. по III квартал 2020 г. (согласно проектной декларации).

На церемонии вручения наград гостями также определяются лучшие девелопер, риелтор, персона года и Grand Prix.