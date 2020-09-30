В мероприятии могут поучаствовать все желающие

С 1 по 19 октября уже 21-й раз благотворительный фонд "Линия жизни", помогающий тяжелобольным детям, проведет традиционную ежегодную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь". С 2009 года в поддержку юных подопечных фонда мелочью было собрано более 24,5 млн руб., помощь получили 86 детей.



Любой желающий сможет принять участие акции. В доме всегда найдется ненужная мелочь. Каждая монетка может оказаться большим вкладом в здоровье и счастье тяжелобольного ребенка.

Акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге (точное расписание указано ниже). Традиционно в акции участвует "Монетная компания", чьи многочисленные терминалы по приему монет установлены в разных уголках Москвы и Подмосковья.

Собранные за время акции деньги пойдут на лечение четырехлетней Стефании Валошиной и пятилетней Ангелины Свидловой. У девочек ДЦП и резидуально-органическое поражение ЦНС, им требуются курсы восстановительного лечения.

"Мы придерживаемся принципа "помогать – правильно, просто, приятно, полезно". И наша акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь" – самый легкий способ помочь детям. Даже самое небольшое пожертвование важно для наших маленьких подопечных", – рассказала президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Давайте вместе поможем детям стать здоровыми и счастливыми! Подробнее об акции можно узнать на сайте life-line.ru.

Расписание акции:

Москва

ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6, офис фонда "Линия жизни"

В выходные 3, 4, 10 и 11 октября – с 12:00 до 16:00

В будние дни – с 11:00 до 18:00.

Санкт-Петербург

1 – 19 октября

Магазины "Спасибо!" с 11:00 до 21:00 по адресам:

ст.м. "Сенная", "Пушкинская", ул. Гороховая, 50/79 (вход с наб. р. Фонтанки)

ст. м. "Площадь восстания", Ковенский пер., 23

ст. м. "Василеостровская", 8-я линия, 55

ст. м. "Чкаловская", Чкаловский пр-т, 5

ст. м. "Нарвская", Нарвский пр-т, 19

ст. м. "Балтийская", "Фрунзенская", "Технологический институт",Измайловский пр-т, 18

ст. м. "Звенигородская", Звенигородская ул., 6

Информационные партнеры акции: МИА "Россия сегодня", "Социальный навигатор", сетевое издание INFOX.ru, портал "Душевная Москва".

