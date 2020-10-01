"Школа современной пьесы" закрывает 31-й сезон и открывает 32-й

"Школа современной пьесы" закрывает 31-й сезон и открывает 32-й
Фото: пресс-служба
Будут представлены семь премьер

Театр "Школа современной пьесы" отправился на карантин в марте 2020 года, не успев закрыть сезон. А потому было принято решение закрыть 31-й сезон и открыть новый, 32-й, в один день – 1 октября.

С середины июля в театре шли репетиции трех новых спектаклей. Театр впервые апробировал новую для себя технологию репетиционного периода – ежедневная работа в течение двух недель по каждой постановке. И она оказалась весьма эффективной. Что лишний раз доказывает: нет худа без добра.

Фото: пресс-служба

В сезоне 2020 – 2021 годов ШСП представит семь премьер:

10 октября – "Все тут." Идея, концепция, постановка Дмитрия Крымова Художник – Мария Трегубова. Хореограф – Олег Глушков. Постановка "Все тут" в театре "Школа современной пьесы" обещает стать сенсацией театрального сезона 2020 – 2021 годов.

Спектакль ставит выдающийся художник и режиссер Дмитрий Крымов, который именно в "Школе современной пьесы" нашел возможность реализовать свой давний сокровенный замысел: создать спектакль о своих великих родителях – режиссере Анатолии Эфросе и театральном критике Наталье Крымовой. В качестве литературной основы Дмитрий Анатольевич выбрал пьесу американского драматурга Торнтона Уайлдера "Наш городок", на которую накладываются личные воспоминания Крымова, его биография, события из жизни его семьи.

В ролях: Александр Феклистов, Мария Смольникова, Юрий Чернов, Джульетта Геринг и другие.

Фото: пресс-служба

29 октября премьера спектакля "Толстого нет". Пьеса Ольги Погодиной-Кузминой. Режиссер – Александр Созонов, художник – Лилия Хисматуллина. Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр эту пьесу с расчетом на конкретную актрису – Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет. Художник Лилия Хисматуллина не просто использовала особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и сделала помещение театра одним из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара.

Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий: в жизни семьи, которая, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему". В спектакле заняты Ирина Алферова, Валерия Ланская, Татьяна Циренина, Иван Мамонов, Александр Овчинников, Борис Вайнзихер и другие.

Фото: пресс-служба

14 ноября "Задняя часть слона". Пьеса Андрея Райкина, Режиссер – Грета Шушчевичуте. Главный герой этой сатирической комедии – неудачливый актер, играющий в театре не Гамлета, не дядю Ваню… а заднюю часть слона в детском утреннике. Жена собирается эмигрировать в Израиль, а его эта идея не вдохновляет, но и жизнь в родной стране тоже не радует.

Однажды к нему пришли "вежливые люди" и сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться. В интересах госбезопасности артист начинает работать "под прикрытием", изображая беглого губернатора-коррупционера. "Задняя часть слона" – острая сатира на нашу современную жизнь с узнаваемыми реалиями. В главной роли – прекрасный комедийный артист Юрий Чернов. В спектакле заняты Владимир Качан, Владимир Шульга, Татьяна Веденеева, Ольга Гусилетова, Джульетта Геринг и другие артисты.

Фото: пресс-служба

На 2021 год запланированы следующие постановки:

"Пародист" Евгения Водолазкина и "Последний ветеран" Дмитрия Быкова. Оба спектакля выпустит худрук театра Иосиф Райхельгауз.

Еще одно произведение Евгения Водолазкина "Авиатор" в сценической редакции театра выпустит молодой режиссер Алина Кушим.

Пьесу "Женское счастье", написанную известным юристом Михаилом Барщевским при участии Екатерины Кретовой, поставит Марат Гацалов. 

Евгения КОХАН

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