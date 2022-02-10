13 февраля в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла органист Федор Строганов выступит с концертом «Бах в ре миноре»

На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Алессандро Марчелло.



Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха для многих является символом органной музыки. В репертуаре Федора Строганова она занимает особое место и нередко служит отправной точкой для создания новых программ, которые позволяют в неожиданном ракурсе посмотреть на творчество немецкого мастера. Вот и теперь, органист строит концерт вокруг знаменитого шедевра – точнее, его тональности ре минор.

Знаете ли вы, что у Баха два сочинения под названием Токката и фуга ре минор? Одно из них откроет программу: чтобы не путать с самым знаменитым опусом эту токкату назвали "Дорийской" – по названию старинного лада, в который превращается ре минор без ключевого знака, опущенного Бахом в нотах. Именно обращение к самым разным стилям – старинным и современным, исконно немецким и заимствованным из других стран – и делает баховскую музыку великой, ставит ее в центр развития всей органной культуры.

В программе Федора Строганова по краям – овеянная духом старины "Дорийская" Токката и фуга и стихийная, смелая, темпераментная Токката и фуга ре минор BWV 565. В центре – два знаменитых переложения сочинений итальянских мастеров: виртуозный, драйвовый концерт Антонио Вивальди и красивейшее меланхоличное Адажио Алессандро Марчелло, сохранившееся для потомков только благодаря Баху.

Две небольших хоральных прелюдии украшают эту программу как две красочные фрески и могут многое рассказать о секретах композиторской работы Баха: так, например, в прелюдии "Meine Seele erhebet den Herrеn" ("Величит душа моя Господа") наряду с красивой старинной темой Магнификата Иоганн Себастьян поместил собственную музыкальную подпись — чтобы ни у кого не осталось сомнений в личном характере этого славословия. С чудесными миниатюрами контрастирует монументальная Чакона из скрипичной партиты, одно из самых известных сочинений барокко. Ну а немного мажорных красок внесет еще один хит – знаменитая Ария из Оркестровой сюиты № 3.

Начало в 19:00