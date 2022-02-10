"Времена года": Вивальди - Пьяццолла

"Времена года": Вивальди - Пьяццолла

12 февраля в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Владимир Скоморохов (орган) и Московский струнный оркестр под руководством Константина Казначеева выступят с программой "Времена года": Вивальди – Пьяццолла.

Одна из самых популярных программ Collegium Musicum дает возможность увидеть окружающий мир глазами двух гениев – Вивальди и Пьяццоллы. Но в этот вечер слушателей ждет сюрприз – еще один цикл "Времена года". Он сочинен московским органистом и композитором Федором Строгановым, которого с Вивальди роднит умение писать вдохновенные и запоминающиеся мелодии, а с Пьяццоллой – ощущение пульса нашего времени. А на историческом органе собора будет звучать музыка И. С. Баха.

"Времена года" Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Цикл Вивальди – и философское размышление, и великолепный иллюстрированный "календарь" и "обзорная экскурсия" по четырем регионам Италии. Свои музыкальные зарисовки Вивальди сделал практически с натуры: журчанье весенних ручьев, пение птиц, летняя гроза, пастушеский рожок и многое другое. Итальянский мастер остроумно и изящно сумел запечатлеть в музыке то, каким видели окружающий мир и природу его современники.

"Времена года в Буэнос-Айресе" Пьяццоллы – лирическая сюита о чувствах маленького человека в большом городе. При жизни Астора она чаще всего звучала в исполнении его Квинтета, где сам композитор солировал на бандонеоне в сопровождении струнных инструментов. За полвека было создано множество версий этого цикла для разных инструментов. В соборе Петра и Павла прозвучит аранжировка Константина Казначеева – эксклюзивная версия, написанная специально для музыкантов его коллектива. Не смотря на иной инструментальный состав, эта версия максимально близка к оригиналу.

"Времена года в Ярославле" Федора Строганова были написаны для ансамбля "Барокко", а затем по просьбе Константина Казначеева появилось переложение для его оркестра. Взявшись за эту тему, композитор хотел изобрести что-то новое, открыть новые грани каждого времени года, которых нет ни у Вивальди, ни у Пьяццоллы. Так появились картины русской природы и жизни: "Весна" – это ледоход; "Лето" – летний вечер в теплой компании; "Осень" – дождливый день, время, когда в поисках красоты хочется куда-нибудь пойти – например, в музей; "Зима" – морозные узоры на стекле и игра в снежки.

И, конечно, вы услышите легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте органист Владимир Скоморохов исполнит музыку Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Дмитрия Шостаковича.

Начало в 18:00

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