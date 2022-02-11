В Театре Россиийской Армии состоялась церемония закладки Звезды Владимира Зельдина

В церемонии приняли участие народные артисты России

В Российском академическом театре Российской Армии 10 февраля, в 107-й день рождения Владимира Михайловича Зельдина состоялась церемония закладки памятной Звезды артиста.



В церемонии приняли участие народные артисты России Ольга Богданова и Артем Каминский, народная артистка РСФСР Алина Покровская, заслуженный артист России, исполняющий обязанности главного режиссера театра Андрей Бадулин, а также молодые артисты театра. Прозвучало много добрых слов, теплых воспоминаний и, конечно, "визитная карточка" самого Владимира Михайловича – "Песня о Москве" из кинофильма "Свинарка и пастух" в исполнении Ильи Баранова, Дмитрия Оболонкова и Ярослава Бережнова.

"Мы счастливы, что теперь у нас есть Звезда Владимира Михайловича Зельдина – это место нашей души и нашей силы", – отметила народная артистка России Ольга Богданова.

"Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Владимир Зельдин – единственный в мире артист, выходивший на сцену в столь почтенном возрасте", – заявил во время церемонии директор Департамента культуры Минобороны Артем Горный.

Особой частью церемонии стало награждение артиста Ильи Артамонова ценным подарком – именными часами Министра обороны за помощь в задержании преступника 7 декабря 2021 года в офисе "Мои документы" на юго-востоке Москвы.

"Отрадно видеть, что молодое поколение артистов с достоинством продолжает традиции Театра Российской Армии; и на сцене, и в повседневной жизни им не чужды рыцарство и героизм!", – отметил Артем Горный.

"Звездная аллея" появилась в ЦАТРА 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили Театр Армии и стали неотъемлемой частью истории. Сегодня в зрительском фойе театра можно увидеть Звезды народного артиста СССР Алексея Дмитриевича Попова, народного артиста СССР Андрея Алексеевича Попова, народной артистки СССР Любови Ивановны Добржанской, народной артистки СССР Нины Афанасьевны Сазоновой.