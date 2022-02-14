Mamba и ЛитРес: россиянки хотят пойти на свидание с Есениным, а россияне — с Цветаевой

Mamba и ЛитРес: россиянки хотят пойти на свидание с Есениным, а россияне — с Цветаевой
Фото: depositphotos.com
Опрос провели сервис знакомств и ЛитРес

14 февраля отмечают День святого Валентина. Mamba и сервис электронных книг ЛитРес провели исследование аудитории и узнали, с кем из представителей зарубежной и отечественной литературы люди хотели бы пойти на свидание, и интересны ли им романтические встречи с творческими людьми в целом?

90% мужчин и 82% женщин расположены к свиданиям с представителями творческих профессий. Основная причина – интересное общение (49%). Также россияне отметили, что им в целом нравятся утонченные натуры (34%), а еще у людей искусства обычно высокий интеллект, так что из разговора можно почерпнуть что-то новое (29%).

Что касается мужчин, большинство выбрало Цветаеву (35%). На втором месте Ахматова (28%), на третьем – Агата Кристи (26%), далее Агния Барто (17%) и Мэри Шелли (15%), замыкают шорт лист Астрид Линдгрен, Маргарет Митчелл, Шарлотта Бронте, Луиза Мэй Олкотт и Джейн Остин.

Среди современных поэтесс и писательниц – на первом месте Александра Маринина (19%), на втором – создательница известного волшебного мира Джоан Роулинг (18%). Третья строчка – за Дарьей Донцовой (17%). Следом идут Марина Степнова (15%) и Татьяна Устинова (14%).

Женщины же больше всего хотели бы выпить кофе с Пауло Коэльо (40%), на второй строчке мастер остросюжетного романа Стивен Кинг 27%, на третьей – Борис Акунин (24%). Следом идут Мураками и Пелевин, за них проголосовали 12% и 11% опрошенных соответственно. С шестого по десятое место распределили между собой Лукьяненко, Дэн Браун, Павел Санаев, Прилепин и Дмитрий Быков.

Россиянки отметили, что самым желанный спутник из классиков для них – Сергей Есенин (40%). На втором месте Эмар Хайям (32%). На третьем – культовый писатель ХХ века Михаил Булгаков, а замыкают пятерку лидеров Пушкин и Александр Дюма. Помимо этого  топ-10 оказались Шекспир, Жюль Верн, Артур Конан Дойл, а также Маяковский.

Опрос проводился в приложении Мамба, в нем приняло участие 8300 человек.

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